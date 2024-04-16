2024 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Belçika'nın Ghent şehri oldu

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 14:33 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa Gençlik Başkenti 2024 yılında hangi şehir oldu sorusu araştırılıyor. Başvurular sonucunda son 5'e kalan Avrupa kentlerinden biri de İzmir oldu.