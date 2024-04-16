2024 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Belçika'nın Ghent şehri oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa Gençlik Başkenti 2024 yılında hangi şehir oldu sorusu araştırılıyor. Başvurular sonucunda son 5'e kalan Avrupa kentlerinden biri de İzmir oldu.
Avrupa Gençlik Başkenti nedir, hangi şehir oldu soruları gündeme geldi.
Avrupa Gençlik Forumu tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Gençlik Başkenti uygulamasında her yıl farklı bir şehir seçiliyor.
Seçildiği süre boyunca şehirde, gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi, politik ve ekonomik kalkınma programları ortaya çıkarılıyor.
2024 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Belçika'nın Ghent şehri oldu.
13 Avrupa kenti arasında finale kalan 5 Avrupa şehri arasında İzmir'de bulunuyor.
İzmir'in 2026 yılında seçilme ihtimalinin olduğu öğrenildi.
Son 10 yılın Avrupa Gençlik Başkenti olan şehirleri:
2014 Yunanistan - Selanik
2015 Romanya - Kaloşvar
2016 Azerbaycan - Gence
2017 Bulgaristan - Vama
2018 Portekiz - Cascais
2019 Sırbistan - Novi Sad
2020 Fransa Amiens
2021 Litvanya Klaipeda
2022 Arnavutluk Tiran
2023 Polonya Lublin
2024 Belçika Gent