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2024 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Belçika'nın Ghent şehri oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Belçika&#039;nın Ghent şehri oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Gençlik Başkenti 2024 yılında hangi şehir oldu sorusu araştırılıyor. Başvurular sonucunda son 5'e kalan Avrupa kentlerinden biri de İzmir oldu.

Avrupa Gençlik Başkenti nedir, hangi şehir oldu soruları gündeme geldi. 

Avrupa Gençlik Forumu tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Gençlik Başkenti uygulamasında her yıl farklı bir şehir seçiliyor.

Seçildiği süre boyunca şehirde, gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi, politik ve ekonomik kalkınma programları ortaya çıkarılıyor. 

2024 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Belçika'nın Ghent şehri oldu.2024 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Belçika'nın Ghent şehri oldu - 1. Resim

13 Avrupa kenti arasında finale kalan 5 Avrupa şehri arasında İzmir'de bulunuyor. 

İzmir'in 2026 yılında seçilme ihtimalinin olduğu öğrenildi. 

Son 10 yılın Avrupa Gençlik Başkenti olan şehirleri:

2014 Yunanistan - Selanik

2015 Romanya - Kaloşvar

2016 Azerbaycan - Gence

2017 Bulgaristan - Vama

2018 Portekiz - Cascais

2019 Sırbistan - Novi Sad

2020 Fransa Amiens 

2021 Litvanya Klaipeda

2022 Arnavutluk Tiran

2023 Polonya Lublin

2024 Belçika Gent

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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