2025 asgari ücrete temmuz ara zammı yapılacak mı?

2025 Ocak'ta net 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücret, Temmuz ayı yaklaşırken ara zam beklentisiyle gündeme geldi. Şu an için ara zam planlanmadığı belirtilse de asgari ücret 2025 ara zam temmuz ayı için son gelişmeler merak ediliyor.

Milyonlarca çalışanın geçim kaynağı olan asgari ücret, 2025 Temmuz ayında kamuoyunun odak noktasında. Ocak 2025’te yüzde 30’luk zamla net 17.002 TL’den 22.104 TL’ye yükselmişti.

2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ARA ZAMMI YAPILACAK MI?

Asgari ücretin Temmuz 2025’te ara zam alıp almayacağı, milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Yapılan son açıklamalara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın şu an için yeni bir zam çalışması yürütmediği biliniyor. Asgari ücrete ara zam temmuz ayında beklenmiyor.

Geçmiş yıllarda 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret yıl içinde iki kez zam yapılmıştı.

2022'de Ocak'ta yüzde 50, Temmuz'da yüzde 30, 2023’te ise Ocak’ta yüzde 54, Temmuz’da yüzde 34 zam uygulanmıştı. Ancak 2024 ve 2025 yıllarında asgari ücrette tek zam politikasına dönüldü.

ASGARİ ÜCRET 2025 ARA ZAM TEMMUZ SON DURUM

Temmuz 2025 itibarıyla asgari ücrete ara zam konusunda resmi bir karar bulunmuyor. Enflasyonun beklenen seviyelerde seyretmesi durumunda ara zammın gündeme gelmeyeceği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2025 Ocak itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL, brüt asgari ücret ise 26.005,50 TL’dir.

TEMMUZ'DA ZAM OLMAZSA ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ARTAR?

Temmuz 2025’te ara zam yapılmazsa, asgari ücret bir sonraki artışını 2026 Ocak’ta alacak.