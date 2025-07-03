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2025 Temmuz SED yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 Temmuz SED yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu?
Türkiye, Enflasyon, SED Yardımı, Sosyal Destek, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da hazirana ayı enflasyon verileri açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte Temmuz 2025 itibarıyla zamlı SED yardımı paraları da netleşti. Yaşlı, engelli, dar gelirli aileler ve bakıma muhtaç vatandaşlar için sağlanan sosyal destek, zamlı oranı belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı, Temmuz ayında zamlandı. TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SED yardım paralarını doğrudan etkiledi.

2025 SED YARDIM PARALARI NE KADAR OLDU?

TÜİK Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri sonrası, 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu. Haziran ayında TÜFE 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 odu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 oranında zam alacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, Temmuz Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) paraları şu şekilde olabilir:

Okul öncesi çocuk için 4 bin 809 TL'den 5 bin 559 TL, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 TL'den 8 bin 339 TL'ye, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 TL'den 8 bin 892 TL'ye, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 TL'den 10 bin TL'ye çıkması bekleniyor.

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2025 TEMMUZ SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

SED yardım ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. 2025 Temmuz zamlı SED ödemelerinin de Temmuz ayının 15 ile 31'i arasında ödenmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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