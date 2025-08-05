2025 YAŞ kararları kimler emekli oldu, kimler terfi etti? İşte tam liste!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesini şekillendiren 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, 5 Ağustos 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe’de gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar, terfi, atama, görev süresi uzatma ve emeklilik işlemlerini kapsıyor. Peki, 2025 YAŞ kararları kimler emekli oldu, kimler terfi etti?

2025 YAŞ KARARLARI KİMLER TERFİ ETTİ?

30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Orgeneral Metin Tokel, 1’inci Ordu Komutanı olarak görev yaparken Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Tuğamiraller Alper Köseler, Ömer Faruk Bulut, Osman Nurettin Sevinç ve Adnan Şimşir tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise Tuğgeneraller Ömer Faruk Sağırlı ve Alper Türker tümgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin bir yıl uzatıldı.

2025 YAŞ KARARLARI TERFİ EDENLERİN LİSTESİ

2025 YAŞ KARARLARI EMEKLİ OLANLAR LİSTESİ

2 general yaş haddi, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak için de kadrosuzluk sebebiyle emeklilik kararı alındı.

Emeklilik kararları, TSK Personel Kanunu’nda yapılan son düzenlemeler çerçevesinde şekillendi. Kanuna göre, Şura’nın üçte iki çoğunluk kararıyla 75 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatılabilirken bu yıl 29 generalin görev süresi uzatıldı.