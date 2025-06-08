2025 YKS sınav yerleri sorgulama: YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, YKS'ye kaç gün kaldı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak olan sınav öncesinde gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan sınav giriş belgelerinde. Adaylar hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yerlerinin ilan edilmesini bekliyor.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav yerleri henüz açıklanmadı. Fakat her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin sınavdan yaklaşık 10 ila 15 gün önce sınav giriş belgelerini erişime açması bekleniyor.

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS oturumları öncesinde Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle belgelerin 10-13 Haziran haftasında açıklanması öngörülüyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilecek.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS 2025’e oldukça kısa bir süre kaldı. Bugün 8 Haziran 2025 itibarıyla sınavın birinci oturumu olan TYT’ye 13 gün kaldı.

Geri sayım sürerken adaylar son tekrarlarını yapıyor, deneme sınavlarıyla eksiklerini gözden geçiriyor. Sınav günü yaklaştıkça, hem psikolojik hazırlık hem de sınav stratejilerinin netleştirilmesi büyük önem taşıyor.

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 YKS üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran Pazar günü yine saat 10.15’te uygulanacak. Aynı gün öğleden sonra yapılacak olan üçüncü oturum, Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak.

Sınava katılacak adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında bulunmaları gerekiyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adayların sınav giriş belgelerini temin edebilmesi için ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden sisteme giriş yapmaları gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapan öğrenciler, sınav giriş belgelerini PDF formatında indirerek yazıcıdan çıktı alabilecek.

Belgede sınava girilecek bina, salon, sıra numarası, sınav saati ve oturum bilgileri yer alacak. Ayrıca adayın güncel fotoğrafı da belgenin üzerinde bulunacak. Sınav günü sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunlu. Kimlik veya belge eksikliği yaşayan adayların sınava alınmayacağı ÖSYM tarafından hatırlatılıyor.

Adaylar, sınav öncesinde belgelerini eksiksiz olarak hazırlamalı ve sınav günü her iki belgeyle birlikte zamanında sınav yerinde bulunmalıdır.