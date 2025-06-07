MEB açıkladı! LGS sınavı ne zaman, nerede, nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin merak edilen detayları kamuoyuyla paylaştı. 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde, sınav tarihi, yeri, uygulama şekli, kimlerin katılacağı ve sonuçların açıklanma takvimi netleşti. LGS sınavı ne zaman, nerede, nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorularının cevapları paylaşıldı.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye’de aynı gün ve saatte uygulanacak sınav için geri sayım başladı.

Öğrenciler sabah erken saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunacak. Sınavın iki oturum halinde yapılacağı duyurulurken ilk oturum saat 09.30’da başlayacak.

LGS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2025 LGS sınavı 973 farklı merkezde yer alan 3 bin 938 okulda yapılacak. Okullarda toplam 62 bin 693 sınav salonu kullanılacak.

Yurt dışında ise 13 farklı sınav merkezinde 13 okul ve 37 salonda sınav yapılacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerinde belirtilen okullarda sınava katılacak. Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmış durumda.

LGS SINAVI NASIL YAPILACAK?

LGS her yıl olduğu gibi bu yıl da iki ayrı oturum halinde uygulanacak. İlk oturum saat 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek.

İlk oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan 50 soruluk sözel alan testini cevaplayacak.

İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Bu oturumda da 40 soruluk sayısal alan testi uygulanacak ve öğrenciler Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden sorumlu olacak. Sınav ise merkezi sistemle yerleştirme esasına göre değerlendirilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavına katılan öğrencilerin sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. LGS sonuçları MEB’in resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ve öğrenciler sonuç belgelerine online olarak erişebilecek. Sonuç açıklamasından sonra tercih süreci başlayacak ve öğrenciler aldıkları puanlara göre liselere yerleşmek için tercih yapacak.

LGS SINAVINA KİMLER GİRECEK?

2025 yılı LGS sınavına 2-18 Nisan 2025 tarihleri arasında başvurusunu tamamlamış olan 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Sınav isteğe bağlı olarak uygulanırken merkezi yerleştirme sistemine dahil olmak isteyen öğrenciler LGS sınavına girecek.

Adayların sınav günü yanlarında okul tarafından onaylanmış, fotoğraflı sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekiyor. Sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden temin edilerek öğrencilere ulaştırılıyor.