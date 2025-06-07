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AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı
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AUZEF final sınav sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yapılan sınavların ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavlarını tamamladı. 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yapılan bitirme sınavları sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Öğrenciler bir yandan sonuçları beklerken diğer yandan bütünleme sınavı hazırlıklarına başladı. 

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bitirme sınavlarının sonuçlarının 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren açıklanması bekleniyor. 

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı - 1. Resim

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA

Sınav değerlendirmelerinin ardından sonuçlar, İstanbul Üniversitesi’nin resmi not sistemi olan AKSİS üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme girerek notlarını sorgulayabilecek.

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı - 2. Resim

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF’in 2025 yılı bütünleme sınavları, 12-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tıpkı final sınavlarında olduğu gibi bütünleme sınavları da 3 oturum şeklinde uygulanacak. Bu sınavlara girecek öğrenciler, başarısız oldukları derslerden geçme fırsatı yakalayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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