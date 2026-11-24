Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2026-2027 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte başvuru tarihleri netleşti. Peki, BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

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Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılacak.

Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

İl tanılama komisyonlarınca 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanları, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

2026-2027 BİLSEM kılavuzu yayımlandı! BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

ADAY GÖSTERME SÜRECİ

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda yer alan gözlem formları doldurularak başlayacak aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.2026-2027 BİLSEM tanılama ve yerleştirme takvimine göre aday gösterme sürecinde kullanılacak gözlem formları 30 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında doldurulacak.

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 30 Kasım-04 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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