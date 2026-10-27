2026 Ballon d'Or'u kim aldı? Ödülün sahibi belli oldu

2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi, Londra'da düzenlenen törenin ardından futbolseverlerin gündemine yerleşti. Sezon boyunca Avrupa futbolunda öne çıkan yıldızların yarıştığı oylamada ilk üç sıra ile diğer bireysel ödüllerin kazananları da belli oldu.

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France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülleri 26 Ekim'de Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül organizasyonu bu yıl 70. kez gerçekleştirilirken erkeklerde Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Harry Kane arasındaki yarış öne çıktı. Peki, 2026 Ballon d'Or'u kim aldı?

2026 BALLON D'OR'U KİM ALDI?

2026 Ballon d'Or ödülünü Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane kazandı. Kane böylece kariyerinde ilk kez Ballon d'Or'un sahibi oldu. Oylamada Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe ikinci sırayı alırken Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal üçüncü oldu. İngiliz futbolcu aynı törende sezonun en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Kupası'nı da kazandı.

2026 Ballon dOru kim aldı? Ödülün sahibi belli oldu

Kane, 2001 yılında ödülü kazanan Michael Owen'ın ardından 25 yıl sonra Ballon d'Or'a ulaşan ilk İngiliz futbolcu oldu. Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan ve Michael Owen'ın ardından ödülü alan beşinci İngiliz olarak tarihe geçen Kane, Bayern Münih formasıyla 2025-2026 sezonunda 51 maçta 61 gol atarak kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmuştu. Yıldız futbolcu, milli takımla birlikte 73 kez fileleri havalandırmıştı.

Kane, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda da 6 gol atarak İngiltere'nin üçüncülüğünde önemli rol oynadı.

2026 Ballon dOru kim aldı? Ödülün sahibi belli oldu

HARRY KANE KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Harry Edward Kane, 28 Temmuz 1993 doğumlu İngiliz futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev yapan Kane, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını yürütüyor ve kulüp kariyerini Bayern Münih'te sürdürüyor. Profesyonel kariyerine Tottenham Hotspur bünyesinde başlayan golcü futbolcu, kariyerinin ilk dönemlerinde Leyton Orient, Millwall, Norwich City ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi. Tottenham'da uzun yıllar takımın en önemli gol silahlarından biri haline gelen Kane, kulübün tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu.

2026 Ballon dOru kim aldı? Ödülün sahibi belli oldu

Tottenham'da geçirdiği 14 yılın ardından 2023'te Bayern Münih'e transfer olan Kane, Almanya'daki ilk sezonunda Bundesliga'da 36 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 2024-2025 sezonunda Bayern ile Bundesliga şampiyonluğuna ulaşarak kariyerinin ilk büyük takım kupasını elde etti. 2025-2026 sezonunda ise Bayern'in yerel başarılarında önemli rol oynadı ve gol performansını sürdürdü. İngiltere Milli Takımı'nda da uzun yıllardır forma giyen Kane, ülkesinin en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.

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