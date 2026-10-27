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Ballon d'Or'un kazananı belli oldu

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Ballon d'Or'un kazananı belli oldu
Başlık ResmiBallon d'Or'un kazananı belli oldu

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane kazandı.

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Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2026 Altın Top ödülü, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle sahibini buldu.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Bayern Münih'in 33 yaşındaki yıldızı Harry Kane kazandı.

"SİZ OLMADAN BU MÜMKÜN OLMAZDI"

Ödül sonrası yaptığı açıklamada, takım arkadaşlarına teşekkür eden Kane, "Bayern Münih'teki takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Siz olmadan bu mümkün olmazdı çocuklar." diye konuştu.

BALLON D'OR SIRALAMASI

1. Harry Kane
2. Kylian Mbappe
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi
6. Khvicha Kvaratskhelia
7. Ousmane Dembele
8. Erling Haaland
9. Michael Olise
10. Fabian Ruiz

Harry Kane
Başlık ResmiHarry Kane

ALTIN TOP ADAY LİSTESİ:

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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