Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınav tarihi yıl sonuna doğru en çok merak edilen konulardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl 2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavıları aralık ayında yapılmıştı. Peki, 2026 Hâkimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman yapılacak?

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Hakimlik ve Savcılık sınavı olarak da bilinen Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) için geri sayım devam ediyor. 2026 yılın son aylarına girilmesiyle birlikte sınav takvimine yönelik yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı tarihi hem ÖSYM hem de Adalet Bakanlığı tarafından duyuruluyor.

2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman yapılacak?

HAKİMLİK-SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene; 2025 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 4 oturum halinde yapıldı. 2026 yılı sınavlarının da benzer şekilde Aralık 2026 döneminde yapılması bekleniyor.

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