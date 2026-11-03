Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman yapılacak?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman yapılacak?
Başlık Resmi2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınav tarihi yıl sonuna doğru en çok merak edilen konulardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl 2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavıları aralık ayında yapılmıştı. Peki, 2026 Hâkimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman yapılacak?

Kaydet
|

Hakimlik ve Savcılık sınavı olarak da bilinen Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) için geri sayım devam ediyor. 2026 yılın son aylarına girilmesiyle birlikte sınav takvimine yönelik yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı tarihi hem ÖSYM hem de Adalet Bakanlığı tarafından duyuruluyor.

2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman yapılacak?
Başlık Resmi2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman yapılacak?

HAKİMLİK-SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene; 2025 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 4 oturum halinde yapıldı. 2026 yılı sınavlarının da benzer şekilde Aralık 2026 döneminde yapılması bekleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.