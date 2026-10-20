ÖSYM, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na (2026-İcra) kısa bir süre kala başvuru süreci başladı. Adaylar,2026 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı için başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden başvurabilecek.

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2026 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2026-İcra) başvuruları için geri sayım sona erdi. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru süreci 20 Ekim 2026 tarihi itibariyle başladı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere 2026-İcra Kılavuzu’nda yer verildi.

2026-İcra: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU SÜRECİ

2026 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2026-İcra), 5 Aralık 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

2026 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı! İcra kılavuzu yayımlandı

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurmak için;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1991 ve daha sonra olanlar),

3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak gerekmektedir.

Mezuniyet, uyruk ve yaş şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

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