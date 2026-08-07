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2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?

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2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?
Fotoğraf Başlığı 2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?

2026-2027 sezonu fındık alım fiyatları belli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan son açıklamayla Giresun, Levant ve Sivri kalite kabuklu fındık için uygulanacak fiyatlar ile alım sürecinin ayrıntıları belli oldu. Peki, 2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, TMO 2026 fındık alım fiyatları..

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Karadeniz'de 2026 ürünü fındık hasadı için hazırlıklar sürerken, üreticilerin beklediği TMO fındık alım fiyatları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan fiyatlar yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlenirken, yüksek randımanlı ürünlere uygulanacak ilave ücretler de netleşti. TMO ayrıca randevuların başlayacağı tarihi, ilk alım gününü ve ürün kabulünde aranacak şartları duyurdu.

LEVANT KALİTE FINDIK ALIM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

TMO tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarına göre Levant kalite fındığın kilogram fiyatı 250 TL olarak belirlendi. Böylece üreticilerin yeni hasat döneminde TMO'ya teslim edeceği Levant kalite ürünler için geçerli olacak temel alım bedeli de belli oldu.

Yüksek randımanlı Levant kalite fındıkta ise üreticilere ilave ödeme yapılacak. Yüzde 50 randımanın üzerindeki her 1 randımanlık artış için kilogram başına 5 TL ilave fiyat uygulanacak.

2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?
Başlık Resmi2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?

GİRESUN KALİTE FINDIK ALIM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

2026-2027 sezonunda Giresun kalite kabuklu fındık için TMO alım fiyatı kilogram başına 255 TL olarak açıklandı. Böylece açıklanan üç kalite grubu içerisinde en yüksek temel alım fiyatı Giresun kalite fındık için belirlendi.

Giresun kalite fındıkta yüksek randıman için ayrıca ilave fiyat verilecek. Yüzde 50 randımanın üzerindeki her 1 randımanlık artışta kilogram başına 5,1 TL ek ödeme yapılacak.

2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?
Başlık Resmi2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİVRİ FINDIK FİYATI 2026

TMO'nun 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamasında Sivri kalite kabuklu fındığın alım fiyatı kilogram başına 145 TL olarak duyuruldu.

TMO FINDIK ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 ürünü kabuklu fındık alımları 24 Ağustos'ta başlayacak. TMO ilk aşamada 16 noktada alım yapacak, ihtiyaç ve hasat durumuna göre alım noktalarının sayısı 61'e kadar çıkarılabilecek. Alımlar, "randevulu" yapılacak, randevu sistemi, tüm alım noktaları için, 17 Ağustos saat 09.00'dan itibaren aktif hale getirilecek.

2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?
Başlık Resmi2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?

TMO HANGİ FINDIKLARI SATIN ALACAK?

Rutubet oranı yüzde 6,5'e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 7 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak gibi) yüzde 0,5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tüm fındıklar satın alınacak.

2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?
Başlık Resmi2026 Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL?

Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünler "kesinlikle" satın alınmayacak. Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri ve ürünlerini belirtilen standartlara göre hazırlamaları gerekiyor.

Üreticilerin Tarım ve Orman il/ilçe müdürlükleriyle irtibata geçerek 2026 yılı için ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu tarihinde TMO alım noktalarına getirmeleri

Sıkça Sorulan Sorular
2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, levant kalite için kilogram başına 250 lira ve Sivri kalite fındık 145 TL/kg olarak belirlendi.
Editör : İREM ÖZCAN
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