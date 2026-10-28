2027 AGS ve ÖABT sınavları ne zaman? Sınav ve başvuru tarihleri belli oldu

2027 AGS ve ÖABT sınav tarihleri, Milli Eğitim Akademisine başvurmayı planlayan öğretmen adaylarının gündeminde. ÖSYM'nin 2027 yılı sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte MEB AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınav, başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihleri netleşti.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2027 yılında uygulanacak sınavların takvimi 28 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı. Takvimde öğretmen adaylarının yakından takip ettiği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine ilişkin tarihler de yer aldı. Adaylar sınavların hangi gün yapılacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor.

2027 AGS VE ÖABT SINAVLARI NE ZAMAN?

2027 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 8 Mayıs 2027 Cumartesi günü yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 9 Mayıs 2027 Pazar günü uygulanacak. Sınavlara ilişkin saat, sınav süresi ve uygulama ayrıntılarının ise ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda açıklanması bekleniyor.

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2027 AGS ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2027 MEB AGS ve ÖABT başvuruları 19 Mart 2027 tarihinde başlayacak ve 29 Mart 2027 tarihinde sona erecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru süresi içinde işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği kanallardan tamamlaması gerekecek. Başvurulara ilişkin şartlar, sınav ücreti ve adaylardan istenecek bilgiler ise 2027 MEB AGS başvuru kılavuzuyla ayrıntılı olarak duyurulacak.

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi 6 Nisan 2027 olarak belirlendi. AGS ve ÖABT sonuçlarının ise 11 Haziran 2027 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adayların başvuru ve sınav sürecinde ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor. ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini 28 Ekim saat 10.00 itibarıyla erişime açtı.

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