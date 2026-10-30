2027 LGS sınav takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri için merkezi sınavın yapılacağı tarih netleşirken başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor. Peki, 2027 LGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak?

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2027 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığından yeni açıklama geldi. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. Sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı merkezi sınavın tarihi duyurulurken başvuruların hangi gün başlayacağı ve nasıl yapılacağı da öğrenciler ile velilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

2027 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, yayımladığı 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS'nin gerçekleşeceği tarihi duyurdu. Ancak sınava katılacak 8. sınıf öğrencilerinin başvuru işlemlerini hangi tarihler arasında yapacağına ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. LGS başvuru sürecinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile netleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleriyle birlikte işlemlerin nasıl yapılacağı, gerekli koşullar, sınav giriş belgeleri ve sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılar da ilgili kılavuzda yer alacak.

2027 LGS başvuruları ne zaman? Sınav tarihi belli oldu

LGS TARİHİ BELLİ OLDU

2027 LGS sınavı, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığının 30 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi kesinleşti. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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