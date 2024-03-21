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Haberler > Haberler > 21 Mart 2024 Resmi Gazete KARARLARI! Resmi Gazete bugünün kararları neler?

21 Mart 2024 Resmi Gazete KARARLARI! Resmi Gazete bugünün kararları neler?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21 Mart 2024 Resmi Gazete KARARLARI! Resmi Gazete bugünün kararları neler?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Mart Resmi Gazete yayımlandı. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Mart 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

21 Mart 2024 Resmi Gazete belli oldu. Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararlar açıklandı. Resmi Gazete'de 21 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 21 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete bugünkü kararları neler? İşte bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğler

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2020/52, K: 2023/223 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/61, K: 2024/31 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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