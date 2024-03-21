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Haberler > Ekonomi > New York borsasında ralli! Fed'in faiz kararının ardından en yüksek kapanışını yaptı

New York borsasında ralli! Fed'in faiz kararının ardından en yüksek kapanışını yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
New York borsasında ralli! Fed&#039;in faiz kararının ardından en yüksek kapanışını yaptı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararının ardından New York borsasında ralli yaptı. Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazanarak en yüksek kapanış değerine ulaştı.

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararının ardından New York borsası, günü "ralli yaparak" tamamladı.

DOW JONES VE S&P 500'DE RALLİ

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artış gösterdi. Endeks, 39.512,13 puanla en yüksek kapanış değerine ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artışla 5.224,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 16.369,41 puana çıkarken, kapanış rekorları tazelendi.

FED 3 FAİZ İNDİRİMİNİN SİNYALİNİ VERDİ

Fed'in yayımladığı ekonomik tahminler bu yıl hala 3 faiz indiriminin yapılacağının sinyalini verirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, toplantı öncesinde bazı yatırımcıların, son enflasyon verilerinin ardından Fed'in piyasaların beklediğinden daha az faiz indirmesinden endişe duyduğunu, ancak Bankanın tahminlerinin bu yıl 3 faiz indirimi yapılma ihtimalinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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