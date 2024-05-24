24 Mayıs maç programına göre Süper Lig’de Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 13:17 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 13:25 - Güncelleme:

Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün maç var mı, kimin sorusu gündeme geldi. 26 Mayıs günü oynanacak karşılaşmaların ardından ligi kazanan takım belli olacak. GS ile FB arasındaki yarışın devam ettiği ligde bu akşam hangi maçlar var merak edildi. İşte fikstür...