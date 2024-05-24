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24 Mayıs maç programına göre Süper Lig’de Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
24 Mayıs maç programına göre Süper Lig’de Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak
Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün maç var mı, kimin sorusu gündeme geldi. 26 Mayıs günü oynanacak karşılaşmaların ardından ligi kazanan takım belli olacak. GS ile FB arasındaki yarışın devam ettiği ligde bu akşam hangi maçlar var merak edildi. İşte fikstür...

Galatasaray 99 puan ile olurken Fenerbahçe, 96 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise bugün hangi karşılaşmaların olduğu yer aldı.

24 Mayıs günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

Trendyol 1. Lig

Bodrumspor – Çorum FK | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2

Süper Lig

Alanyaspor – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

24 Mayıs maç programına göre Süper Lig’de Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak - 1. Resim

U17 Avrupa Şampiyonası

Fransa – İspanya | 20.30 

Portekiz – İngiltere | 20.30

İsveç – Polonya | 18.00

İtalya – Slovakya | 18.00

Fransa Ligue 2 Play Off 

St. Etienne – Rodez | 21.30

24 Mayıs maç programına göre Süper Lig’de Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak - 2. Resim

Almanya Bundesliga 2 Play-Out

Jahn Regensburg – Wehen | 21.30

İtalya Serie A

Genoa – Bologna | 21.45

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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