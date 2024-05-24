24 Mayıs maç programına göre Süper Lig’de Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bugün maç var mı, kimin sorusu gündeme geldi. 26 Mayıs günü oynanacak karşılaşmaların ardından ligi kazanan takım belli olacak. GS ile FB arasındaki yarışın devam ettiği ligde bu akşam hangi maçlar var merak edildi. İşte fikstür...
Galatasaray 99 puan ile olurken Fenerbahçe, 96 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise bugün hangi karşılaşmaların olduğu yer aldı.
24 Mayıs günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:
Trendyol 1. Lig
Bodrumspor – Çorum FK | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2
Süper Lig
Alanyaspor – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
U17 Avrupa Şampiyonası
Fransa – İspanya | 20.30
Portekiz – İngiltere | 20.30
İsveç – Polonya | 18.00
İtalya – Slovakya | 18.00
Fransa Ligue 2 Play Off
St. Etienne – Rodez | 21.30
Almanya Bundesliga 2 Play-Out
Jahn Regensburg – Wehen | 21.30
İtalya Serie A
Genoa – Bologna | 21.45
Kaynak: Türkiye Gazetesi