25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Hemşirelik mezunu

Acun Ilıcalı'nın nişanlısı Ayça Çağla Altunkaya'nın yaşı ve hayatı merak konusu haline geldi. Düğün hazırlıkları yapan Ayça Çağla Altunkaya'nın kim olduğu ve hayatına dair detaylar birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda.

Televizyon dünyasının tanınmış ismi Acun Ilıcalı, nişanlısı Ayça Çağla Altunkaya ile olan uzun soluklu ilişkisini evlilikle taçlandırmak için düğün hazırlıklarına başladı.

Çift Muğla’da lüks bir otelde dünya evine girmeye hazırlanırken, bu düğün şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

Ilıcalı'nın, düğün için otelin tüm odalarını rezerve ettiği ve tüm organizasyon detaylarıyla bizzat ilgilendiği belirtiliyor.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova’da dünyaya geldi. Henüz genç yaşında olmasına rağmen, büyük bir kitle tarafından tanınan Altunkaya, eğitimini İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde Hemşirelik bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında amatör olarak basketbol oynadığı bilinen Ayça Çağla Altunkaya, sporcu kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

Bunların yanında moda ve güzellik sektörlerinde de adı geçen Ayşe Çağla Altunkaya farklı alanlarda çeşitli projelerde yer alıyor.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KAÇ YAŞINDA?

25 yaşında olan Ayça Çağla Altunkaya hemşirelik mezunu olarak eğitim hayatını tamamlamış ve aynı zamanda moda ve güzellik sektörlerinde de kendine yer bulmuş durumda.

Farklı projelerde yer alan Altunkaya, sosyal medyada da aktif değildir.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA NERELİ?

Aslen Yalovalı olan Ayça Çağla Altunkaya eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Hala İstanbul'da yaşayan ve yakın zamanda Acun Ilıcalı ile evlenecek olan Ayça Çağla Altunkaya sosyal mecralarda büyük bir ilgi görmekte.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA MESLEĞİ NEDİR?

Moda sektöründe çeşitli işbirlikleri yaptığı bilinen Ayça Çağla Altunkaya aslında Hemşirelik bölümü mezunudur.

Şu anda mesleğini icra etmeyen Ayça Çağla Altunkaya daha çok projelerde yer alarak öne çıkmakta.