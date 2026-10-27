29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserleri, 103. yıl kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşların gündeminde. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenecek ücretsiz konserlerin sanatçıları, saatleri ve etkinlik alanları araştırılıyor.

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Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler, fener alayları, yürüyüşler ve kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Belediyeler tarafından açıklanan programlarda çok sayıda ücretsiz konserler düzenlenecek. 29 Ekim Perşembe günü İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Antalya ve Bursa'ya kadar meydanlar ve açık hava etkinlik alanları Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak.

ÜCRETSİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ İSTANBUL

Yenikapı Etkinlik Alanı

Arem & Arman

18.00

Simge

Yenikapı Etkinlik Alanı

Mert Demir

Yenikapı Etkinlik Alanı

Pendik

Murat Dalkılıç

20.00

Pendik Sahil Alanı

Çekmeköy

Fatma Turgut

21.00

Taşdelen Eski Lunapark Alanı

Maltepe

ADAMLAR

20.00

Cumhuriyet Meydanı

Meşaleli Yürüyüş

19.23

Maltepe Belediyesi önü

Tuzla

Edis

20.30

Tuzla Sahil Tören Alanı

Beşiktaş

Gece Yolcuları

20.00

29 Ekim Cumhuriyet bayramı ücretsiz konserler! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve diğer iller konser programı

ANKARA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLER

Yenimahalle

27 Ekim Salı Günü Saat 19.30'da Ata Mahallesi Pazar Yeri önündeki Zeynep Bastık konseri

28 Ekim Çarşamba Günü Saat 19.30'da Batıkent Vedat Dalokay Parkında Funda Arar konseri

İZMİR 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ

28 Ekim Çarşamba

Menemen

Blok3

20.00

Kent 2 Pazar Yeri Yanı

29 Ekim Perşembe

Aşkın Nur Yengi, Oğuz Görceğiz

Cumhuriyet Meydanı

20.00

Bornova

28 Ekim Çarşamba

Selda Bağcan

21.00

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

Kuşadası

29 Ekim Perşembe

Gülşen

20.30

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı

Bayraklı

Candan Erçetin

20.30

Smyrna Meydanı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı ücretsiz konserler! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve diğer iller konser programı

ANTALYA ÜCRETSİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ

28 Ekim Çarşamba

Manga

20.00

Kepez Dokumapark

29 Ekim Perşembe

İkilem

20.30

Gazipaşa Atatürk Parkı

29 EKİM BURSA CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSERLER

28 Ekim Çarşamba

Ferhat Göçer

19.00

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı

Berkay

19.00

Bursa Millet Bahçesi

KOCAELİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ

Sagopa Kajmer

20.00

İzmit Milli İrade Meydanı

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