29 Ekim Cumhuriyet bayramı ücretsiz konserler! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve diğer iller konser programı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserleri, 103. yıl kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşların gündeminde. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenecek ücretsiz konserlerin sanatçıları, saatleri ve etkinlik alanları araştırılıyor.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler, fener alayları, yürüyüşler ve kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Belediyeler tarafından açıklanan programlarda çok sayıda ücretsiz konserler düzenlenecek. 29 Ekim Perşembe günü İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Antalya ve Bursa'ya kadar meydanlar ve açık hava etkinlik alanları Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak.
ÜCRETSİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ İSTANBUL
Yenikapı Etkinlik Alanı
Arem & Arman
18.00
Simge
Yenikapı Etkinlik Alanı
Mert Demir
Yenikapı Etkinlik Alanı
Pendik
Murat Dalkılıç
20.00
Pendik Sahil Alanı
Çekmeköy
Fatma Turgut
21.00
Taşdelen Eski Lunapark Alanı
Maltepe
ADAMLAR
20.00
Cumhuriyet Meydanı
Meşaleli Yürüyüş
19.23
Maltepe Belediyesi önü
Tuzla
Edis
20.30
Tuzla Sahil Tören Alanı
Beşiktaş
Gece Yolcuları
20.00
ANKARA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLER
Yenimahalle
27 Ekim Salı Günü Saat 19.30'da Ata Mahallesi Pazar Yeri önündeki Zeynep Bastık konseri
28 Ekim Çarşamba Günü Saat 19.30'da Batıkent Vedat Dalokay Parkında Funda Arar konseri
İZMİR 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ
28 Ekim Çarşamba
Menemen
Blok3
20.00
Kent 2 Pazar Yeri Yanı
29 Ekim Perşembe
Aşkın Nur Yengi, Oğuz Görceğiz
Cumhuriyet Meydanı
20.00
Bornova
28 Ekim Çarşamba
Selda Bağcan
21.00
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
Kuşadası
29 Ekim Perşembe
Gülşen
20.30
İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı
Bayraklı
Candan Erçetin
20.30
Smyrna Meydanı
ANTALYA ÜCRETSİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ
28 Ekim Çarşamba
Manga
20.00
Kepez Dokumapark
29 Ekim Perşembe
İkilem
20.30
Gazipaşa Atatürk Parkı
29 EKİM BURSA CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSERLER
28 Ekim Çarşamba
Ferhat Göçer
19.00
Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı
Berkay
19.00
Bursa Millet Bahçesi
KOCAELİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ
Sagopa Kajmer
20.00
İzmit Milli İrade Meydanı