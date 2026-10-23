29 Ekim'de hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

29 Ekim'de hangi yollar kapalı sorusu gündeme gelirken İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek resmi geçit töreni nedeniyle Vatan Caddesi ve çevresindeki birçok noktada trafik kısıtlaması uygulanacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, tören provası 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İşte, Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

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29 Ekim'de kapalı yollar ve alternatif güzergahlar sürücülerin gündeminde yerini buldu. Hem prova hem de 29 Ekim Perşembe günü yapılacak kutlamalar sırasında Adnan Menderes Bulvarı’nın iki yönü ve caddeye bağlantı sağlayan çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar kapalı?

29 Ekimde hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramında trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliğinin duyurusuna göre, Vatan Caddesi’nde düzenlenecek törenin provası 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak. Cumhuriyet Bayramı’nın resmi kutlama programı ise 29 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

29 Ekimde hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramında trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

KAPANACAK YOLLAR (06:00-PROGRAM BİTİMİ):



•⁠ ⁠Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

•⁠ ⁠D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.

•⁠ ⁠10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

•⁠ ⁠Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.

•⁠ ⁠Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.

•⁠ ⁠Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.

•⁠ ⁠Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.

•⁠ ⁠Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım.

29 Ekimde hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramında trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

CUMHURİYET BAYRAMI ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:



•⁠ Turgut Özal Millet Caddesi,

•⁠ ⁠Fevzipaşa Caddesi,

•⁠ ⁠Atatürk Bulvarı,

•⁠ ⁠D 100 Karayolu,

•⁠ ⁠0-3 Hal Yolu

29 Ekimde hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramında trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

29 EKİM YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

24 Ekim ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde trafik tedbirleri sabah saatlerinde başlayacak. Valilik tarafından yolların saat 05.45 itibarıyla kapatılacağı belirtilirken, yolların program bitimine dek kapalı kalacağı bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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