29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar için trafik düzenlemesi uygulanacak. Vatan Caddesi çevresinde gerçekleştirilecek törenler öncesinde kapatılacak yollar, kapanış saatleri ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar merak ediliyor.

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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek resmi törenler nedeniyle ulaşımda geçici değişiklik yapılacak. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre Vatan Caddesi ve bağlantı yollarında 29 Ekim Perşembe sabahından itibaren trafik tedbirleri uygulanacak. Düzenleme programın sona ermesine kadar devam edecek.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.45'ten program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), gidiş ve geliş yönlerinde araç trafiğine kapatılacak. D100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişlere de izin verilmeyecek. Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Vatan Caddesi'ne yapılan girişler de kapatılacak. Keçeci Meydan Sokak ile Hal Yolu'nun güney yönünden Vatan Caddesi'ne bağlantı da trafik düzenlemesi kapsamında olacak.

Valilik, trafik tedbirlerinin 58 noktada uygulanacağını ve toplam 111 personelin görev yapacağını duyurdu. Yol kapatmaları tören programının sona ermesiyle kaldırılacak.

29 Ekimde İstanbulda hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’nekatılım.

29 Ekimde İstanbulda hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Vatan Caddesi ve bağlantı yollarındaki kısıtlamalar nedeniyle sürücülerin farklı güzergahları kullanması gerekecek. İstanbul Valiliği alternatif olarak

Turgut Özal Millet Caddesi,

Fevzipaşa Caddesi,

Atatürk Bulvarı,

D 100 Karayolu,

0-3 Hal Yolu güzergahlarını belirledi.

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