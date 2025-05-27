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2B araziler imara açılır mı? Mülkiyet hakkı verilecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2B araziler imara açılır mı? Mülkiyet hakkı verilecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2B arazileriyle ilgili kritik açıklama geldi. Orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık alanın kullanıcılarına mülkiyet hakkı tanınacak. Peki, bu araziler imara açılacak mı, Tapu süreci nasıl işleyecek?

Türkiye genelinde yıllardır beklenen 2B düzenlemesiyle ilgili gelişmeler hız kazandı. Bakanlık, 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş ve fiilen yerleşim amacıyla kullanılan 2B arazilerinin tapularının hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenleme, yıl sonuna kadar tamamlanmayı hedefliyor. Vatandaşların aklındaki en büyük soru ise bu arazilerin imara açılıp açılmayacağı yönünde oldu.

2B araziler imara açılır mı? Mülkiyet hakkı verilecek! - 1. Resim

2B ARAZİLER İMARA AÇILACAK MI?

Bakanlık yetkililerinden gelen açıklamalara göre, 2B arazileri yeni bir orman alanı yok edilerek oluşturulmuş değil. Aksine, yıllar önce orman niteliğini kaybetmiş, atıl ve fiilen kullanılan bölgelerden oluşuyor. Bu nedenle mevcut düzenleme çerçevesinde yeni imar izni ya da orman tahribatı söz konusu değil. Çevresel etkiler gözetilerek hazırlanan planlamalarda, doğaya zarar vermeden mülkiyet hakkı tanınıyor.

TAPU ALMAK İÇİN VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Kadastro işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili 2B arazileri Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor. Bu aşamadan sonra vatandaşlar doğrudan Milli Emlak’a başvurarak mülkiyet hakkı için işlem başlatabiliyor. Tapu devri için gerekli belgelerle başvuru yapıldıktan sonra, arazinin rayiç bedeli üzerinden satış işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca vatandaşlara taksitli ödeme imkanı da sunuluyor, bu da ekonomik olarak önemli bir kolaylık sağlıyor.

2B araziler imara açılır mı? Mülkiyet hakkı verilecek! - 2. Resim

TAPU TESLİM SÜRECİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlık verilerine göre, bu düzenleme doğrudan 5 milyon kişiyi etkiliyor. Üzerinde evi, bağı, bahçesi bulunan ve fiilen bu arazileri kullanan vatandaşlar tapu teslim sürecinden faydalanabilecek. Bu hak yalnızca fiili kullanıcılar için geçerli. Yani başkasının kullanımında olmayan, üzerinde yapı bulunan alanlar tapu verilecek alanlar arasında yer alıyor.

2B araziler imara açılır mı? Mülkiyet hakkı verilecek! - 3. Resim

VATANDAŞLAR NE ZAMAN TAPULARINA KAVUŞACAK?

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Özellikle Adana, Antalya, İzmir, Aydın, Samsun, Manisa ve Mersin gibi illerde yoğun şekilde sürdürülen kadastro ve tapu süreçleri, milyonlarca vatandaşın yıllardır süren mülkiyet sorununa çözüm getirecek gibi görünüyor. Bakanlık, süreçleri hızlandırmak adına yerel birimlerle koordineli çalışmaları da sürdürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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