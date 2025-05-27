2B arazilerde mülkiyet hakları hangi köylere ve mahallelere verilecek? Bakan Kurum müjdeyi verdi!

Yıllardır çözülemeyen 2B arazi sorunu için kritik bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu devri bekleyen yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren müjdeyi verdi. 2B arazilerinde mülkiyet haklarının hangi illeri kapsayacağı da belli oldu.

Orman vasfını yitirmiş ve yıllardır fiilen kullanılan arazilerde tapu sorunu sona eriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 100 bin hektarlık 2B arazisi vatandaşlara tapu ile devredilecek. Peki bu haklardan kimler yararlanacak, hangi köy ve mahalleler kapsama dahil olacak? İşte milyonları ilgilendiren detaylar…

2B ARAZİLERDE MÜLKİYET HAKLARI HANGİ KÖYLERE VERİLECEK?

2B arazilerde mülkiyet hakkı için çalışmaların yoğunlaştığı iller netleşti. Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin gibi birçok ilde 2B kadastro işlemleri hızla sürüyor. Bu illerde fiili kullanımda bulunan vatandaşların yıl sonuna kadar tapularına kavuşması bekleniyor. Bakanlık tarafından yürütülen düzenleme, uzun süredir beklenen mülkiyet sorununa çözüm getiriyor ve tapu alma sürecini kolaylaştırıyor.

2B ARAZİ NEDİR?

2B arazileri, teknik olarak orman niteliğini kaybetmiş ancak devlet mülkiyetinde bulunan yerler olarak tanımlanıyor. 31 Aralık 1981’den önce orman vasfını yitirdiği tespit edilen bu araziler, 2012 yılında yürürlüğe giren 6292 Sayılı Kanun ile tapu devrine uygun hale getirilmişti. Bu sayede köylerde yıllardır kullanılan ancak hukuken belirsizlik taşıyan arazilerin satışı ve devri mümkün hale geldi.

2B ARAZİLERDE TAPU TESLİM SÜRECİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlık verilerine göre düzenleme doğrudan 5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Üzerinde ev, bağ, bahçe bulunan ve fiilen kullanılan 2B arazilerinin sahipleri artık tapularını alabilecek. Tapu teslim süreci sadece fiili kullanıcıları ve üzerinde yapı bulunan alanları kapsıyor. Bakan Murat Kurum, tapuların yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.

TESCİL SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Öncelikle Orman Kadastro Komisyonları, orman sınırları dışına çıkan ve vasfını kaybeden alanları tespit ediyor. Bu alanlar Hazine adına tescillenerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce detaylı çalışmalarla kayda geçiriliyor. Üzerindeki yapıların kim tarafından ve ne zamandan beri kullanıldığı gibi veriler resmi kayıtlara işlenerek mülkiyet belgelendiriliyor.