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3 Nisan 2024 Maltepe'de elektrik kesintisi yaşanan mahalleler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3 Nisan 2024 Maltepe&#039;de elektrik kesintisi yaşanan mahalleler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Nisan Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler haberimizde yer alıyor.

Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları sebebiyle Maltepe'de elektrik kesintisi yapıldı. 

14.00 ila 17.30 arasında planlanan elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler belli oldu.

Bağdat, Hiç Sönmez, Güvenli, Mermer, Hızır Reis, Sultanlar Çıkmazı, Sanayiciler mahallerine 14.00 ila 17.30 arasında elektrik kesintisi yapılacak. 

Zümrütevler, Tülin Sokak bölgesindeki arızanın saat 15.11'e kadar giderileceği bilgisi verildi. 

Fındıklı, Çiçekçiler sokağına da en kısa sürede enerjinin verileceği açıklandı. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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