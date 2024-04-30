30 Nisan 2024 Twitter (X) erişim sorunu

Sosyal medya platformlarından biri olan (X) Twitter, 30 Nisan Salı günü beklenmedik bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kullanıcı, platforma giriş yapmakta zorluklar yaşadı ve hesaplarına erişim sağlayamadı. Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor? Tüm detaylar şu şekilde...

Sosyal medya devi Twitter, 30 Nisan Salı günü milyonlarca kullanıcısının erişim sorunu yaşamasına neden oldu. Birçok kullanıcı, platforma giriş yapmakta zorluklarla karşılaştı ve hesaplarına erişim sağlayamadı. Peki Twitter çöktü mü? Kullanıcılar neden Twitter'a giremiyor?

30 NİSAN 2024 TWİTTER ERİŞİM SORUNU

Twitter, 30 Nisan Salı günü yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak kullanıcılar, platforma erişimde yaşadıkları sorunları çeşitli şekillerde dile getirdi. Bazı kullanıcılar, ana sayfaya erişimde sorun yaşarken, diğerleri tweet gönderme veya mesajlaşma gibi temel fonksiyonlarda sorun yaşadıklarını belirtti.

Sorunun kaynağına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Twitter'ın sunucu sorunları veya teknik aksaklıklar nedeniyle bu erişim problemlerinin yaşandığı düşünülüyor. Benzer durumlar daha önce de sosyal medya platformlarında zaman zaman görülmüştü.

Kullanıcılar, Twitter'a erişimde yaşadıkları sorunları sosyal medyada paylaşarak birbirlerine destek olmaya çalışırken, Twitter yetkililerinin sorunu çözmek için çalıştığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Twitter'a erişimde yaşanan bu tür sorunlar, internet üzerindeki diğer hizmetlerde de zaman zaman görülebilmektedir. Teknolojik altyapıdaki güncellemeler, yoğun kullanım veya teknik hatalar gibi faktörler, büyük çaplı platformlarda geçici erişim sorunlarına neden olabilmektedir.