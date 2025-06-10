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32. dönem POMEM sınav yeri sorgulama! Mülakatlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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32. dönem POMEM sınav yeri sorgulama! Mülakatlar ne zaman, nasıl yapılacak?
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Polis Akademisi, 32. Dönem POMEM mülakat yerlerini ve tarihlerini duyurdu. 12 bin polis adayını ilgilendiren POMEM sınav yeri sorgulama ekranı araştırılıyor. POMEM mülakat tarihi ve şekli merak edildi.

Emniyet Teşkilatı’na katılmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) mülakat yerleri ve tarihleri, 10 Haziran 2025’te Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

32. DÖNEM POMEM SINAV YERİ SORGULAMA

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında sınav yerlerini ve tarihlerini resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden duyurdu.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle belirtilen adresten sınav giriş bilgilerini sorgulayabiliyor.

32. dönem POMEM sınav yeri sorgulama! Mülakatlar ne zaman, nasıl yapılacak? - 1. Resim

POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezi 32. dönem mülakat süreci merak ediliyor. 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında aday değerlendirme ve seçme sınavı mülakatları katılacak olan adayların sınav tarihleri sınav yeri sorgulanarak öğreniliyor.

32. dönem POMEM sınav yeri sorgulama! Mülakatlar ne zaman, nasıl yapılacak? - 2. Resim

32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle www.pa.edu.tr üzerinden sınav yerlerini sorgulayabilir. Sınav giriş belgeleri internet üzerinden alınmalı, posta yoluyla gönderim yapılmamaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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