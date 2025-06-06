38 milyon ton ağırlığında, zehirli gaz salarak ilerliyor! Denizlerde daha önce bu kadar büyüğü görülmemişti

Devasa sargassum yosunu kütlesi ABD kıyılarına ilerliyor. Rekor seviyedeki 38 milyon ton yosun, zehirli gazlar yayarak ekosistemi tehdit ediyor. Amazon'daki iklim değişiklikleriyle tetiklenen bu patlama, Florida dahil Karayip ülkelerinde ciddi çevre sorunlarına yol açıyor.

Tropikal Atlas Okyanusu'nda şu anda yüz milyonlarca ton deniz yosunu (sargassum) yüzüyor ve araştırmacılar, bu yosunun yakında ABD’ye doğru ilerleyebileceğini belirtiyor.

Bilim insanlarına göre, şu anda Karayipler’de, Puerto Rico’dan Guyana’ya kadar uzanan kıyılarda sargassum yosununun rekor düzeyde etkisi görülüyor. Bu dikenli, kahverengi yosun, zehirli gazlar salarak yaban hayatını öldürüyor.

Sargassum, bu yıl oldukça büyük bir popülasyona ulaşmış durumda. Florida Gulf Coast Üniversitesi Çevre Çalışmaları ve Ekoloji Bölümü'nden Barry Rosen, ABC News’e yaptığı açıklamada, 2025 için kaydedilen rekor seviyelerde olduğunu belirtti.

38 MİLYON TONLUK REKOR SEVİYE: CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR

Güney Florida Üniversitesi tarafından Cumartesi günü yayımlanan bir rapora göre, Karayipler’de 38 milyon metrik ton sargassum gözlemlendi, bu da önceki rekoru kırarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Haziran 2022’deki rekor, yaklaşık 22 milyon metrik ton civarındaydı ve bu yıl yüzde 58’lik bir artış yaşandı.

Sargassum’un çoğunluğu Batı Tropikal Atlas Okyanusu’nda, Amazon Nehri’nin okyanusa döküldüğü bölgede yoğunlaşıyor. Ekoloji ve su kalitesi profesörü Brian Lapointe, ABC News’e yaptığı açıklamada, Amazon’daki kuraklıkların, sargassum patlamalarını hızlandıran yüksek fosfor ve azot birikimine yol açtığını belirtti.

2023 ve 2024’te Amazon Nehri’nde yaşanan kuraklıklar, bölgedeki su havzasında daha fazla azot ve fosfor birikmesine neden oldu. Ancak sonrasında yaşanan aşırı yağışlar, heyelanlar ve sel felaketleri, nehirden okyanusa büyük miktarlarda suyun akışını sağladı. Lapointe, "Kuraklık sonrasında büyük bir patlama yaşandı" dedi.

SARGASSUM'UN ETKİLERİ

Sargassum, halk sağlığı açısından büyük bir sorun oluşturuyor. Özellikle mangrov ormanları gibi önemli ekosistemlere zarar veriyor. Bu yosunlar, deniz çimenleri ve mercan resifleri üzerinde baskı oluşturarak, oksijensiz ölü bölgeler oluşturuyor ve balık ölümlerine yol açabiliyor.

Sargassum’un çürüyerek, çürümüş yumurta kokusuna yol açan hidrojen sülfür ve diğer bileşikler salması, çevredeki hava kalitesini bozuyor. Ayrıca bu bileşikler, ince partikül madde oluşumuna ve kötü hava kalitesine yol açabiliyor.

Karayipler'deki birçok ülke, sargassum'un kıyılara vurması nedeniyle büyük olumsuz etkiler yaşadı. Özellikle Fransız Karayip adası Martinik, deniz yosununun etkisiyle geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı.

ABD'Yİ ENDİŞELENDİREN YAYILMA RİSKİ

Araştırmacılar, sargassum patlamalarının ABD kıyılarında daha geniş bir alana yayılmasından endişe ediyor. Sargassum’un, okyanus akıntıları ve rüzgarlar sayesinde ABD’nin güneyine doğru hareket etmesi bekleniyor. Florida Keys ve eyaletin güneydoğu kıyılarında küçük ve orta seviyede sargassum birikintileri görülmesi bekleniyor.

Florida'da 2014 yılından itibaren sargassum etkileri arttı. 2023'te güneydoğu Florida da bu yosunun etkisiyle karşı karşıya kaldı. Miami-Dade County gibi bölgelerde, belediye bütçelerine sargassum temizlikleri eklenmiş durumda. Ancak, bu yılın diğer yıllardan farklı olabileceği ve Karayipler'deki gibi felaket etkileri yaşanabileceği konusunda endişeler var.