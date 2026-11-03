Enflasyon farkı ne kadar oldu? Emeklilerin maaş zammında 4 aylık oran belli oldu

Maaş artışları başta olmak üzere birçok kalemi etkileyen enflasyon verileri için gözler bir kez daha TÜİK’e çevrilmişti. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammı hesaplamalarında dördüncü enflasyon verisi de belli oldu. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde kaç zam yapılacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammı hesaplamalarında dördüncü enflasyon verisi de belli oldu. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Altı aylık zam hesabının tamamlanması içinse kasım ve aralık verileri beklenecek.

4 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Memur zammı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Maaşlarda nihai tablonun oluşması için dördüncü veri olan ekim enflasyonu yüzde 2,58 olarak açıklandı. Böylece yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oranında enflasyon gerçekleşti. Dört aylık toplam TÜFE artışı yüzde 8,28 seviyesine ulaştı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIRILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların maaşlarına yılda 2 kez zam uygulanıyor. Ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışlarının hesaplanmasında TÜFE verileri belirleyici oluyor.

6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme hükümleri de dikkate alınıyor. Bu nedenle TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon rakamları, farklı emekli ve çalışan gruplarının maaş artışlarının hesaplanmasında kullanılıyor.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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