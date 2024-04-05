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4 Nisan Survivor'da mavi takımdan Poyraz elendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4 Nisan Survivor&#039;da mavi takımdan Poyraz elendi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2024 yarışmasında dün akşam eleme düellosu yaşandı. Survivor'da elenen isim ve detayları haberimizde yer alıyor.

Survivor'da bu hafta elenen isim 4 Nisan Perşembe akşamı belli oldu. 

İlk turda eşleşen Özgür ve Hakan arasındaki yarışı 5-3'lük skorla Özgür kazandı. 

Ardından ilk turda eşleşen diğer bir ikili ise Sercan ve Poyraz arasındaki yarışın kazanını 5-0 skorla Sercan oldu. 

Final etabına hiç oyun alamadan giren Poyraz, Hakan ile karşılaştı. 4 Nisan Survivor'da mavi takımdan Poyraz elendi - 1. Resim

İkisi de mavi takımda olan oyuncular parkurda Survivor'da kalma mücadelesi verdi. 

Poyraz - Hakan karşılaşmasının kazanan isim 5-3 skorla Hakan oldu. 

Böylece 4 Nisan Perşembe akşamı Survivor'da elenen isim Poyraz oldu. 

Veda konuşması yapan Poyraz, henüz algılayamadığını, idrak edemediğini söyledi. Bir süredir mental olarak kötü bir dönemden geçtiğini, kendisini hırslandırmak için eleme düellosuna katılmak istediğini ve ismini yazmaları için arkadaşlarına baskı yaptığını ifade etti. 

Duygusal veda konuşmasının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşan Poyraz, takım arkadaşlarına duygusal anlar yaşattı. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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