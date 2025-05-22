İstanbul'un en yoğun ve uzun hatlarından biri olan 500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüslerinin greve katılarak çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. 22 Mayıs Perşembe günü İETT'ye bağlı olarak çalışan özel halk otobüslerinin grev kararı alması sonrası bazı otobüs hatları merak ediliyor. 500T özel halk otobüs mü araştırılıyor.

İstanbul'da 22 Mayıs 2025 tarihinde özel halk otobüslerinde grev yapılıyor. Bugün pek çok otobüs kontak çalıştırmıyor. En yoğun otobüs hatlarından olan 500T otobüsleri bugün çalışıyor mu, 500T özel halk otobüsü mü merak ediliyor.

500T OTOBÜSLERİ BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

22 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri şoförleri, İBB'den ödeme alamadıkları gerekçesiyle grev kararı aldı. Bu kararın doğrultusunda 3 bin 41 halk otobüsü kontak kapatıyor. Pek çok otobüs hattının da bu durumdan etkilendiği görüldü.

500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattı bugün çalışıyor mu merak ediliyor. Hattın grev kapsamında olduğu için seferlerini yapamayacağı öğrenildi.

İlgili Haber Metrobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs grevi sebebiyle İETT özel halk otobüsleri kontak kapattı

500T ÖZEL HALK OTOBÜSÜ MÜ?

22 Mayıs grevi, İETT'ye bağlı özel halk otobüslerini kapsıyor. Bu otobüsler İETT otobüsleriyle aynı sarı renkte ve resmi hat numaralarıyla çalışıyor. Ancak genellikle "ÖHO" (Özel Halk Otobüsü) veya "OAŞ" (Özel Araçlı Sefer) ibareleriyle belirtilir.

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ-CEVİZLİBAĞ SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

Grev nedeniyle Özel Halk Otobüsleri garajdan çıkmadı. Duraklarda yoğunluk oluşurken alternatif ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu. 500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ seferleri grev nedeniyle yapılamıyor.