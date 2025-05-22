Metrobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs grevi sebebiyle İETT özel halk otobüsleri kontak kapattı
İstanbul’da toplu ulaşım 22 Mayıs 2025 Perşembe günü özel halk otobüslerinin kontak kapatma kararıyla birlikte önemli bir sınavdan geçiyor. Şehirde yaşayan milyonlarca kişi grev kararı sonrasında metrobüs ve metro seferlerinin etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Metrobüsler çalışıyor mu, otobüs grevi ne zaman bitecek, otobüsler neden grevde soruları da gündemi meşgul ediyor. Grev kararının ardından gözler İBB ve İETT’nin resmi açıklamalarına çevrilmiş durumda.
METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
22 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da yaşanan özel halk otobüsü grevi, şehir içi ulaşımın seyrini büyük ölçüde etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş, toplu taşıma planlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı.
Metrobüs ve metro hatlarında herhangi bir aksama yaşanmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’den gelen bilgilere göre, grev özel halk otobüslerini kapsadığı için metrobüs, metro ve İETT'ye ait otobüs seferleri normal şekilde hizmet vermeye devam edecek.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına İETT filosuna ait araçlarla ek seferlerin devreye alındığı da duyuruldu.
22 MAYIS OTOBÜS GREVİ NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul’da özel halk otobüslerinin bağlı bulunduğu İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası 22 Mayıs Perşembe günü için tek günlük grev kararı aldığını açıkladı. Grev kapsamında toplam 3.041 özel halk otobüsü sefere çıkmadı. Söz konusu eylem, ödeme alamadıklarını belirten esnafın tepkisini göstermek amacıyla organize edildi ve sadece bugünle sınırlı olacak şekilde planlandı.
Henüz grevin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 23 Mayıs itibarıyla özel halk otobüslerinin yeniden sefere dönmesi bekleniyor. Ancak taraflar arasında yaşanacak gelişmelere göre grevin süresi yeniden gündeme gelebilir. Vatandaşların, resmi kanallardan yapılacak duyuruları takip etmesi tavsiye ediliyor.
HALK OTOBÜSLERİ GREVİ NEDEN YAPILIYOR?
Özel halk otobüsü sahipleri ve şoförleri, uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yeterli ödeme alamadıkları gerekçesiyle tepkilerini dile getiriyor.
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, artan maliyetlerin ve eksik ödemelerin esnafı ciddi şekilde zor durumda bıraktığı vurgulandı. Bilhassa yakıt, bakım ve personel giderlerinin yükselmesi, araçların işletilmesini neredeyse imkansız hale getirdi.
Oda Başkanı Göksel Ovacık’ın açıklamasına göre, yıllardır yaşanan ödeme sorunları artık sürdürülemez hale gelmiş durumda. Bu nedenle de yaklaşık 6 bin şoförün destek verdiği karar doğrultusunda 22 Mayıs günü direksiyon başına geçilmedi. Eylemin amacı, yetkililere seslerini daha net duyurmak ve ödeme sisteminde adil bir düzenlemeye gidilmesini sağlamak.
İETT'DEN BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İETT, Türkiye'nin en büyük,
dünyanın ise en büyük ikinci toplu ulaşım filosunu işletmektedir.
İstanbul'da İETT tarafından; 3.766 adedi İETT'nin kendi filosu, 3.020 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6.786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir.
İstanbul'da 2020 yılı Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için, "Özel Taşımacılık İşletim Sistemi" (ÖTİS) devreye girmiştir.
Bu sistem ile;
Özel Halk Otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmış,
Tüm Özel Halk Otobüsleri'nin teknolojik altyapısı İBB ve İETT tarafından yenilenmiş,
Yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulanmaya başlanmış,
Araç yenilemeleri için de destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.
Sistemin devreye alındığı 2020 Aralık - 2025 Nisan döneminde, Özel Halk Otobüslerinden elde edilen yolculuk geliri 15,8 milyar TL olurken, İBB tarafından bu sürede yapılan toplam ödeme tutarı ise 35,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Böylece İBB tarafından, Özel Halk Otobüsleri için toplam 19,5 milyar TL tutarında ilave destek sağlanmıştır. Sadece 2024 yılında, araç yenilemeleri için 1 milyar 300 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, tüm paydaşları ile uyum ve iş birliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Özel Halk Otobüsleri'nin hak ediş ödemeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmektedir.
Bu doğrultuda;
Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ödemeler tekrar planlanmış olup mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır. İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ve sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan muhtemel eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır.
İstanbulluların, 22 Mayıs Perşembe günü ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmelerini hatırlatır, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından düzenli olarak yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.