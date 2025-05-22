Metrobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs grevi sebebiyle İETT özel halk otobüsleri kontak kapattı

İstanbul’da toplu ulaşım 22 Mayıs 2025 Perşembe günü özel halk otobüslerinin kontak kapatma kararıyla birlikte önemli bir sınavdan geçiyor. Şehirde yaşayan milyonlarca kişi grev kararı sonrasında metrobüs ve metro seferlerinin etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Metrobüsler çalışıyor mu, otobüs grevi ne zaman bitecek, otobüsler neden grevde soruları da gündemi meşgul ediyor. Grev kararının ardından gözler İBB ve İETT’nin resmi açıklamalarına çevrilmiş durumda.

METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

22 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da yaşanan özel halk otobüsü grevi, şehir içi ulaşımın seyrini büyük ölçüde etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş, toplu taşıma planlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Metrobüs ve metro hatlarında herhangi bir aksama yaşanmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’den gelen bilgilere göre, grev özel halk otobüslerini kapsadığı için metrobüs, metro ve İETT'ye ait otobüs seferleri normal şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına İETT filosuna ait araçlarla ek seferlerin devreye alındığı da duyuruldu.

22 MAYIS OTOBÜS GREVİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul’da özel halk otobüslerinin bağlı bulunduğu İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası 22 Mayıs Perşembe günü için tek günlük grev kararı aldığını açıkladı. Grev kapsamında toplam 3.041 özel halk otobüsü sefere çıkmadı. Söz konusu eylem, ödeme alamadıklarını belirten esnafın tepkisini göstermek amacıyla organize edildi ve sadece bugünle sınırlı olacak şekilde planlandı.

Henüz grevin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 23 Mayıs itibarıyla özel halk otobüslerinin yeniden sefere dönmesi bekleniyor. Ancak taraflar arasında yaşanacak gelişmelere göre grevin süresi yeniden gündeme gelebilir. Vatandaşların, resmi kanallardan yapılacak duyuruları takip etmesi tavsiye ediliyor.

HALK OTOBÜSLERİ GREVİ NEDEN YAPILIYOR?

Özel halk otobüsü sahipleri ve şoförleri, uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yeterli ödeme alamadıkları gerekçesiyle tepkilerini dile getiriyor.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, artan maliyetlerin ve eksik ödemelerin esnafı ciddi şekilde zor durumda bıraktığı vurgulandı. Bilhassa yakıt, bakım ve personel giderlerinin yükselmesi, araçların işletilmesini neredeyse imkansız hale getirdi.

Oda Başkanı Göksel Ovacık’ın açıklamasına göre, yıllardır yaşanan ödeme sorunları artık sürdürülemez hale gelmiş durumda. Bu nedenle de yaklaşık 6 bin şoförün destek verdiği karar doğrultusunda 22 Mayıs günü direksiyon başına geçilmedi. Eylemin amacı, yetkililere seslerini daha net duyurmak ve ödeme sisteminde adil bir düzenlemeye gidilmesini sağlamak.

İETT'DEN BASIN AÇIKLAMASI