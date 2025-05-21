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Otobüsler iptal mi? 22 Mayıs grevde olacak otobüs hatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otobüsler iptal mi? 22 Mayıs grevde olacak otobüs hatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde binlerce özel halk otobüsü seferlerine ara verecek. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın aldığı kararın arka planında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan ödeme krizi yer alıyor. Vatandaşlar bu süreçte hangi otobüslerin çalışıp hangilerinin çalışmayacağını sorgularken kent genelinde ulaşım planlarını gözden geçirmek zorunda kalacak. Otobüsler iptal mi, grevdeler mi, hangi otobüsler grevde olacak gibi soruların cevabı araştırılıyor.

OTOBÜSLER İPTAL Mİ?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından alınan karar doğrultusunda, kent genelinde hizmet veren özel halk otobüslerinin tamamı 22 Mayıs günü sefere çıkmayacak.

Alınan karar vatandaşlar arasında “otobüsler iptal mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Şehir genelinde 3 binden fazla özel halk otobüsü ödeme krizine tepki olarak yarın kontağını kapatacak. 

Otobüsler iptal mi? 22 Mayıs grevde olacak otobüs hatları - 1. Resim

22 MAYIS GREVDE OLACAK OTOBÜS HATLARI

İstanbul'da 22 Mayıs'ta grev kapsamında hizmet vermeyecek olan otobüsler vatandaşların gündemine oturdu. Toplamda 6 bin 470 otobüsün bulunduğu şehirde araçların yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapatma eylemine katılacak.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası grev kararını resmi olarak açıklarken, hangi hatların etkileneceğiyle ilgili detaylı bir liste paylaşılmadı. Ancak özel halk otobüslerinin yoğun olarak kullanıldığı güzergahların büyük bir kısmında seferlerin aksayabileceği öngörülüyor.

Otobüsler iptal mi? 22 Mayıs grevde olacak otobüs hatları - 2. Resim

OTOBÜSLER NEDEN GREVDE?

İstanbul’da gerçekleşecek olan bu kapsamlı grevin temel nedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile özel halk otobüsleri esnafı arasında yaşanan ödeme anlaşmazlığı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık’ın yaptığı açıklamaya göre belediyeden uzun süredir herhangi bir ödeme alınamıyor.

Yaşanan aksamalar ise özel halk otobüslerini işleten esnafı ekonomik açıdan çıkmaza sokmuş durumda. Artan maliyetlerin karşılanamaması ve ödeme akışının sağlanamaması nedeniyle esnaf bir günlük kontak kapatma kararı alarak sesini duyurmaya çalışacak.

Otobüsler iptal mi? 22 Mayıs grevde olacak otobüs hatları - 3. Resim

OTOBÜS SEFERLERİ DURDU MU?

İstanbul genelinde 22 Mayıs Perşembe günü özel halk otobüslerinin tamamı hizmet dışı kalacak. Sabah erken saatlerden itibaren geçerli olacak grev kararı kapsamında yaklaşık 6 bin şoför de görev yapmayacak.

Şehirdeki toplu taşıma sisteminin önemli bir parçasını oluşturan özel halk otobüslerinin devre dışı kalması, seferlerin büyük ölçüde akmasına neden olacak. Özellikle de işe gidiş ve çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanan hatlarda ciddi aksaklıklar bekleniyor. Vatandaşların grev sürecinde metrobüs, metro ve İETT’ye bağlı diğer ulaşım araçlarına yönelerek büyük bir yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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