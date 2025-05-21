Yarın metrolar çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs grevi nedeniyle metro seferleri sorgulanıyor

İstanbul’da 22 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma sisteminde büyük bir aksamaya neden olabilecek bir gelişme yaşanıyor. Özel halk otobüsü işletmecileri uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıkları gerekçesiyle greve gitme kararı aldı. Yaklaşık 3 bin 41 otobüsün kontak kapatma kakarıyla megakentte milyonlarca İstanbullunun sabah ve akşam ulaşım planları ciddi biçimde etkilenebilir. Vatandaşlar yarın metrolar çalışıyor mu, otobüsler neden grevde sorularını ise gündeme getirdi.

YARIN METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da toplu ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklar 22 Mayıs Perşembe günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. Metro hatlarında 27 Mayıs tarihine kadar herhangi bir grev veya sefer iptali planlanmamış durumda.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul A.Ş. arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde henüz anlaşmaya varılamadı ancak metro seferleri 22 Mayıs’ta normal şekilde devam edecek. Metro kullanıcıları yarın raylı sistemleri normal bir şekilde kullanabilecek.

OTOBÜSLER NEDEN GREVDE?

İstanbul’da özel halk otobüsü işletmecileri, uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamamanın getirdiği finansal zorluklar nedeniyle greve gitme kararı aldı.

Yaklaşık 3 bin 41 otobüs, 22 Mayıs itibarıyla kontak kapatma kararı aldı. Ödeme sorunları, yakıt masraflarının ve personel maaşlarının karşılanamamasına neden olurken grev kararı alındığı belirtildi.

Ödemelerle ilgili verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, esnafın grev kararı almasında etkili oldu. Bu nedenle 22 Mayıs günü otobüslerin büyük bir kısmı sefere çıkmayacak.

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METROLAR GREVDE Mİ?

Metro hatlarında şu an için resmi bir grev uygulanmıyor. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası’nın 24 Nisan’da aldığı grev kararı 27 Mayıs’a ertelenmiş durumda. Sendika ile işveren arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamazsa 27 Mayıs’tan itibaren metro seferleri askıya alınabilir.

Dolayısıyla 22 Mayıs tarihinde metro seferleri normal şekilde hizmet vermeye devam edecek. Sendikanın talepleri karşılanmazsa önümüzdeki günlerde metro hatlarında grev ve sefer iptalleri yaşanması mümkün.

YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

22 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da özel halk otobüslerinin büyük bölümü kontak kapatacak. Özel halk otobüsü sahiplerinin dört aydır ödeme alamaması ve bunun yol açtığı mali sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 3 bin 41 otobüs seferlere katılmayacak.

İBB tarafından henüz hangi otobüs hatlarının greve katılacağı net olarak açıklanmadı ancak şehir genelinde yoğun bir ulaşım sıkıntısı bekleniyor. Vatandaşların bu süreçte alternatif toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.