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58 yaşındaki Zoran Terzic Rusya Voleybol Federasyonu ile yollarını ayırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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58 yaşındaki Zoran Terzic Rusya Voleybol Federasyonu ile yollarını ayırdı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zoran Terzic'in Rusya Voleybol Federasyonu ile olan 2 yıllık anlaşmasını sonlandırdığını belirtti. 58 yaşındaki Terzic Rusya kadın milli voleybol takımını iki yıl boyunca çalıştırmıştı.

Voleybol dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak tanınan Zoran Terzic, Rusya milli takımında teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Terzic’in göreve atandığı dönemdeki Müşterek Komutanlık anlaşmasının askıya alınması antrenörlük kariyerini de etkilediği düşünülüyor.

58 yaşındaki Zoran Terzic Rusya Voleybol Federasyonu ile yollarını ayırdı - 1. Resim

ZORAN TERZIC KİMDİR?

Sırp voleybolunun önemli isimlerinden biri olan Zoran Terzic 1 Kasım 1959 doğumlu ve Belgrad Üniversitesi'nden mezun bir voleybol antrenörüdür.

Terzic profesyonel voleybol kariyerine oyuncu olarak başlamış, 1979-1986 yılları arasında Crvenazvezda'da forma giymiştir. Fakat üniversite eğitimini tamamlamak için aktif voleybol kariyerine son vermek zorunda kalmıştır.

58 yaşındaki Zoran Terzic Rusya Voleybol Federasyonu ile yollarını ayırdı - 2. Resim

Antrenörlük kariyerine ise 1996 yılında Red Star'da başlamış ve bu süreçte kulübü şehir ve ulusal şampiyonluklarla taçlandırmıştır.

Zoran Terzic'in antrenörlük kariyeri 2002-2022 yılları arasında Sırbistan kadın milli takımının başında bulunmasıyla öne çıkmıştır. Sırbistan’ı, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda temsil eden Terzic uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmıştır.

58 yaşındaki Zoran Terzic Rusya Voleybol Federasyonu ile yollarını ayırdı - 3. Resim

2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2018 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya, Avrupa Şampiyonası'nda ise üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya elde etmiştir.

Zoran Terzic’in başarıları sadece uluslararası arenada değil, aynı zamanda kulüp düzeyinde de dikkat çekicidir. Özellikle Crvena zvezda ile kazandığı üç şampiyonluk ve Kupa za Jugoslaviju başarısı, onun voleybol dünyasındaki etkisini ortaya koymuştur.

58 yaşındaki Zoran Terzic Rusya Voleybol Federasyonu ile yollarını ayırdı - 4. Resim

ZORAN TERZIC KAÇ YAŞINDA?

1966 doğumludur Zoran Terzic 58 yaşındadır. Uzun yıllar voleybolun çeşitli alanlarında görev alan Terzic  deneyimini birçok kulüpte ve milli takımda kanıtlamış bir antrenördür.

58 yaşındaki Zoran Terzic Rusya Voleybol Federasyonu ile yollarını ayırdı - 5. Resim

ZORAN TERZIC NERELİ?

Zoran Terzic aslen Sırbistan doğumludur. Sırp voleybolu için önemli bir isim olan Terzic, hem kulüp bazında hem de milli takım düzeyinde birçok başarıya imza atmıştır.

Sırbistan’ın uluslararası voleybol başarılarında önemli bir rol oynamıştır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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