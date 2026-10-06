6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları! İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, yurdun birçok bölgesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yaklaşık 5 yıl süren işgal ardından tarihe adını altın harferle yazdıran bu tarihi bir kez daha hatırlatmak isteyen vatandaşlar, "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları!"nı çeşitli mecralar üzerinden iletiyor.

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İstanbul’un yeniden özgürlüğüne kavuştuğu 6 Ekim’in üzerinden tam 103 yıl geçti. Bu anlamlı günün gururunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, İstanbul’un kurtuluşunu anlatan en güzel mesaj ve sözleri araştırıyor. İşte bağımsızlık sevincini ve İstanbul sevgisini yansıtan, 103. yıl dönümüne özel bayraklı ve anlamlı 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları…

6 Ekim İstanbulun Kurtuluşu mesajları! İstanbulun kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor

İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI

"İstanbul’u düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın aziz kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu kutlu olsun!"

" Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.İstanbul’un kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun.

"4 yıl, 10 ay, 23 gün düşman işgalinde kalan ve 6 Ekim 1923’de bu işgalden kurtulan Aziz İstanbul’umuzun Kurtuluş Günü kutlu olsun!"

"İstanbul; Fatih Sultan Mehmed Han’ın fethiyle Türkleşmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurmay aklıyla ebediyen esaretten kurtarılmıştır. Kurtuluşun yıl dönümü kutlu olsun!"

6 Ekim İstanbulun Kurtuluşu mesajları! İstanbulun kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor

"6 Ekim 1923… İstanbul, işgalin karanlığından kurtularak özgürlüğüne kavuştu.Bu tarih; bağımsızlık irademizin, milletimizin azminin ve vatan sevgimizin unutulmaz simgelerinden biridir.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. İstanbul özgürdür, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!"

"Fatih Sultan Mehmet’in mirası,Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası olan İstanbul’un kurtuluşu kutlu olsun.

Bu şanlı tarihin inşasında emeği geçen tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, 5 yıllık işgalin ardından 6 Ekim 1923’te özgürlüğüne kavuşan kadim şehrimiz İstanbul’un kurtuluşu kutlu olsun! Kahramanlarımızı minnet ve gururla anıyoruz."

"İstanbul’un kurtuluşu, sadece bir kentin değil; halkın iradesine, eşitliğe, özgürlüğe sahip çıkan milyonların zaferidir. Kurtuluşun yıl dönümü kutlu olsun!"

"Bağımsızlık mücadelesinin simge şehirlerinden İstanbul, 6 Ekim 1923’te özgürlüğüne kavuştu.6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu kutlu olsun."

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