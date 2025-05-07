6 Mayıs Salı reytingleri ters köşe yaptı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu?

Zirve yarışında Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı ve Mehmed: Fetihler Sultanı vardı. Ayrıca 'Survivor All Star' yarışmasında dün akşam Almeda'nın diskalifiye olması da çok konuşuldu. Buna göre, 6 Mayıs Salı günü AB ve Total reyting kategorilerinde en çok izlenen programlar açıklandı.

Dün akşam birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyiciyle bir araya geldi. 6 Mayıs Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Medusa Darbesi ve Recep İvedik gibi yapımlar televizyon ekranlarında yerini aldı.

Hangi programın ne kadar reyting aldığını merak eden seyirciler, AB ve Total reyting listelerini araştırmaya başladı.

DÜN AKŞAM EN ÇOK İZLENEN YAPIM NE OLDU?

6 Mayıs 2025 Salı günü en çok izlenen Barcelona - Inter Şampiyonlar Ligi Maçı oldu. ABD ve Total reyting listelerinde Kral Kaybederse ikinci sırada yer alırken Bahar dizisi Total sıralamasında dördüncü AB sıralamasında ise üçüncü sıraya yerleşti.

TV8'de yayınlanan Survivor ise AB ve Total sıralamasında altıncı olurken Müge Anllı ile Tatlı Sert yedinci sırada oldu.

6 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1

2. Kral Kaybederse - Star TV

3. Bahar - Show TV

4. Kral Kaybederse (Özet) - Star TV

5. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

6. Survivor - TV8

7. Esra Erol'da - ATV

8. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now TV

9. Bahar (Özet) - Show TV

10. Bir Gece Masalı - ATV

6 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1

2. Kral Kaybederse - Star TV

3. Esra Erol'da - ATV

4. Bahar - Show TV

5. Bir Gece Masalı - ATV

6. Survivor - TV8

7. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

8. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now TV

9. ATV Ana Haber - ATV

10. Gelin - Kanal