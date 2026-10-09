Çağla ile Yeni Bir Gün programının 9 Ekim Cuma günü ekrana gelmemesi izleyicilerin dikkatini çekti. Hafta içi her gün canlı yayınlanan programın neden olmadığı ve Çağla Şıkel’in yayından ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

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NOW ekranlarında hafta içi her gün saat 10.45’te canlı yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün, 9 Ekim Cuma günü ekrana gelmedi. Programın 8 Ekim tarihli son bölümü resmi internet sitesinde yayımlanırken 9 Ekim için yeni bölüm bulunmaması, izleyicilerin “Çağla Şıkel neden yok?” ve “program bitti mi?” sorularına yönelmesine neden oldu.

9 EKİM ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK?

Çağla Şıkel, 9 Ekim Cuma günkü yayında yer almamasının nedenini oğlunun yarışına gitmesi olarak açıkladı. Şıkel, çok ciddi bir sağlık sorunu olmadığı sürece her gün izleyiciyle buluştuklarını ancak oğlunun yarışının son ayağı olduğu için bu kez yanında olmak istediğini belirtti. Bu nedenle hem kanaldan hem ekibinden hem de izleyicilerden izin istediğini ifade etti. Program pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

9 Ekim Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok? Çağla Şıkel'in programı ekrana gelmedi

ÇAĞLA ŞIKEL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Çağla Şıkel’in programdan ayrıldığı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Sunucu, 9 Ekim’deki yokluğunun tek günlük olduğunu ve oğlunun yarışının son ayağına katılmak istediği için yayına ara verdiğini açıkladı. Şıkel ayrıca pazartesi günü programa devam edeceklerini belirterek ayrılık iddialarına da açıklık getirdi.

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