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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile Kayseri'de maç yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, Uefa Uluslar Ligi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Takımımız, Uluslar B Ligi'nde karşılaşmalar oynayacak. Galler, İzlanda ve Karadağ ile maç yapacak olan takımımızın karşılaşmalarının hangi stadyumda oynanacağı bugün belli oldu. Kasım ayında oynanacak olan Uluslar B Ligi fikstürü 2024...

2024-2025 sezonunda A Milli Futbol Takımımız, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında mücadele edecek. 16 Temmuz günü ise UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan maçların nerede oynanacağı yerler netleşti.

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE - GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

16 Kasım'da oynanacak olan Galler karşılaşması Kayseri'de oynanırken Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşecek ve 20.00'da başlayacak.

Milli Takımımızın, Karadağ karşılaşması ise deplasmanda Podgorica Şehir Stadyumu'nda 22.45'te oynanacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşen son karşılaşmamız 6 Eylül 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanırken takımımız 5-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile Kayseri'de maç yapacak - 1. Resim

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024

Milli Takımımızın fikstürü TFF tarafından şöyle açıklandı:

6 Eylül 2024 / 21.45

Galler - Türkiye

9 Eylül 2024 / 21.45

Türkiye - İzlanda

11 Ekim 2024 / 21.45

Türkiye - Karadağ

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile Kayseri'de maç yapacak - 2. Resim

14 Ekim 2024 / 21.45

İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00

Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45

Karadağ - Türkiye

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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