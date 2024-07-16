A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile Kayseri'de maç yapacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 16:10 - Güncelleme:

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Milli Takımımız, Uluslar B Ligi'nde karşılaşmalar oynayacak. Galler, İzlanda ve Karadağ ile maç yapacak olan takımımızın karşılaşmalarının hangi stadyumda oynanacağı bugün belli oldu. Kasım ayında oynanacak olan Uluslar B Ligi fikstürü 2024...