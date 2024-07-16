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A Milli Takım, 11 sene sonra o şehirde maça çıkacak! Galler ve Karadağ ile oynanacak maçların stadyumu açıklandı

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A Milli Takım, 11 sene sonra o şehirde maça çıkacak! Galler ve Karadağ ile oynanacak maçların stadyumu açıklandı

Spor Haberleri

EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımımız, 2024/25 sezonunda UEFA Uluslar B Ligi'nde yapacağı Galler ve Karadağ ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçların hangi stadyumda oynanacağını açıkladı.

2024/25 sezonunda UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takımımızın turnuva kapsamında kasım ayı içerisinde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.

Buna göre Ay-Yıldızlılar, 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile Kayseri'de karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Takımımız, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ'a konuk olacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.45'te oynanacak.

A Milli Takım, 11 sene sonra o şehirde maça çıkacak! Galler ve Karadağ ile oynanacak maçların stadyumu açıklandı - 1. Resim

11 YIL SONRA KAYSERİ'DE MİLLİ MAÇ OYNANACAK

A Millî Takımımız, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda son olarak 6 Eylül 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Andorra ile karşılaşmış ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Galler karşılaşmasıyla birlikte, A Millî Takımımız, 11 senelik bir aranın ardından tekrar Kayserili futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Daha önce 2009 yılında Kayseri'de oynanan A Millî maçlarda Azerbaycan'ı 2-0 ve Estonya'yı 4-2 yenen Türkiye, bu kentte oynadığı tüm müsabakaları kazandı.
  
2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde A Millî Takımımızın mücadele ettiği 4. Grup'ta Karadağ ve Galler'in yanı sıra İzlanda bulunuyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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