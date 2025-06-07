A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası…
A101 12 Haziran aktüel kataloğu yayınlandı. A101 aktüel kataloğunda langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı, titreşimli egzersiz aleti, katlanabilir mini masa tenisi, araç içi şişme yatak, gaming masaüstü bilgisayar ve daha fazlası yer aldı.
A101’de spor rüzgarları esiyor. Bu perşembe A101 marketlerde Notebook, gizli damacana su sebili, vantilatör, Hot Wheels pist seti, dart seti, barfiks kapı barı, mini kompresör, yol kayıt kamerası ve araç içi buzdolabı satışa çıkacak.
A101 12 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
Samsung 70'' TV 16.999 TL
Toshiba 65'' TV 25.999 TL
Laptop Sehpası 499 TL
Notebook 6.499 TL
Bluetooth Kulaklık 379 TL
12 HAZİRAN A101 KATALOĞU
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
Bulaşık Makinesi 11.499 TL
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
Homend Plastik Çay Makinesi 1.399 TL
Arzum El Blender Seti 1.799 TL
Dijital Baskül 299 TL
Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi 799 TL
A101 12 HAZİRAN ALDIN ALDIN
Benzinli Motosiklet 109.990 TL
Benzinli Motosiklet 64.990 TL
12 HAZİRAN ALDIN ALDIN KATALOĞU
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
29 Jant Çift Amortisörlü 6.299 TL
Katlanabilir Bisiklet 7.499 TL
A101 PERŞEMBE KATALOĞU
Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.990 TL
Spor İstasyonu 10.899 TL
Katlanır Langırt Masası 4.899 TL
Barfiks Kapı Barı 299 TL
Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL
A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER
Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.990 TL
Spor İstasyonu 10.899 TL
Katlanır Langırt Masası 4.899 TL
Barfiks Kapı Barı 299 TL
Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
Oto İçi Buzdolabı 2.199 TL
Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.149 TL
Araç İçi Havalı Şişme Yatak 1.329 TL