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Haberler > Haberler > A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası…

A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası…
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101 12 Haziran aktüel kataloğu yayınlandı. A101 aktüel kataloğunda langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı, titreşimli egzersiz aleti, katlanabilir mini masa tenisi, araç içi şişme yatak, gaming masaüstü bilgisayar ve daha fazlası yer aldı.

A101’de spor rüzgarları esiyor. Bu perşembe A101 marketlerde Notebook, gizli damacana su sebili, vantilatör, Hot Wheels pist seti, dart seti, barfiks kapı barı, mini kompresör, yol kayıt kamerası ve araç içi buzdolabı satışa çıkacak.

A101 12 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

Samsung 70'' TV 16.999 TL

Toshiba 65'' TV 25.999 TL

Laptop Sehpası 499 TL

Notebook 6.499 TL

Bluetooth Kulaklık 379 TL

A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası… - 1. Resim

12 HAZİRAN A101 KATALOĞU

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Bulaşık Makinesi 11.499 TL

A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası… - 2. Resim

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Homend Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

Arzum El Blender Seti 1.799 TL

Dijital Baskül 299 TL

Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

Saç Sakal Kesme Makinesi 799 TL

A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası… - 3. Resim

A101 12 HAZİRAN ALDIN ALDIN

Benzinli Motosiklet 109.990 TL

Benzinli Motosiklet 64.990 TL

A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası… - 4. Resim

12 HAZİRAN ALDIN ALDIN KATALOĞU

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

29 Jant Çift Amortisörlü 6.299 TL

Katlanabilir Bisiklet 7.499 TL

A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası… - 5. Resim

A101 PERŞEMBE KATALOĞU

Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.990 TL

Spor İstasyonu 10.899 TL

Katlanır Langırt Masası 4.899 TL

Barfiks Kapı Barı 299 TL

Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL
A101’de spor rüzgarları esiyor! A101 12 Haziran aktüel kataloğu langırt masası, spor istasyonu, yürüyüş bandı ve daha fazlası… - 6. Resim

A101 12 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER

Profesyonel Masa Tenisi Masası 9.990 TL

Spor İstasyonu 10.899 TL

Katlanır Langırt Masası 4.899 TL

Barfiks Kapı Barı 299 TL

Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU

Oto İçi Buzdolabı 2.199 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.149 TL

Araç İçi Havalı Şişme Yatak 1.329 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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