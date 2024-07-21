ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilmesinin nedenini bu hafta açıklayacak

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri için adaylığını koyan Joe Biden, sağlık sorunları nedeniyle yarıştan çekildiğini açıkladı.

ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan başkanlık yarışı için Demokrat Parti adayı ve mevcut başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump yeniden karşı karşıya gelecekti.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Son açıklanan bilgilere göre Demokrat Parti adayı Joe Biden adaylıktan çekildi.

Biden'ın X (eski adıyla Twitter) hesabından çekilmesi ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Amerikalı dostlarım, geçtiğimiz üç buçuk yıl boyunca ulus olarak büyük ilerleme kaydettik. Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahip. Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya ulaştırmak için tarihi yatırımlar yaptık. Zehirli maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik derecede ihtiyaç duydukları bakımı sağladık.

Son 30 yılın ilk silah güvenliği yasasını geçirdik. İlk Afro-Amerikan kadını Yüksek Mahkeme'ye atadık. Ve dünya tarihindeki en önemli iklim mevzuatını geçirdik. Amerika liderlik etmek için hiç bugünkü kadar iyi bir konumda olmamıştı.

Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünyanın dört bir yanındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik.

Başkanınız olarak hizmet etmek benim için hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilmek istesem de, görevimden ayrılmamın ve görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevimi yerine getirmeye odaklanmamın partim ve ülkem için en iyisi olacağına inanıyorum.

Bu hafta içinde kararımla ilgili olarak ulusa daha ayrıntılı bir şekilde sesleneceğim. Şimdilik, yeniden seçilmem için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Ve bana duyduğunuz inanç ve güven için Amerikan halkına en içten şekilde minnettarım.

Bugün her zaman inandığım şeye inanıyorum: Birlikte olunca Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri olduğumuzu unutmamalıyız"

ABD BAŞKANI JOE BİDEN NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

ABD başkanı Joe Biden neden adaylıktan çekildiği henüz bilinmiyor.

Biden açıklamasında adaylıktan çekilme nedenini bu hafta açıklayacağını belirtti.