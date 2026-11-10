Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve ABD tahvili rallisinin devamı açısından kritik olacak. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişler ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesiyle pozitif seyrederken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. ABD'nin ekim ayı enflasyon verisinin Fed'in aralık ayı faiz kararına yönelik beklentilerin şekillenmesinde önemli olması bekleniyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini belirtti. Mevcut durumda Fed’in para politikasını daha da sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin gücünü koruması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Dünyanın yakından takip ettiği ekim ayı ABD enflasyon rakamları 10 Kasım 2026 Salı günü saat 16.30'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi, ekim ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ABD'de tüketicilerin kısa, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ekimde değişmeyerek sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 3,3 ve yüzde 3 seviyelerinde kaldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

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