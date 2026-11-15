ABD’de uçuşlar neden iptal edildi,uçuşlar normale döndü mü? ABD’de yaşanan uçuş krizinin perde arkası

ABD'de tüm uçuşların askıya alınması, 11 Eylül saldırılarından sonra ülke çapındaki en büyük uçuş kesintisi olarak öne çıktı. Ülke genelinde binlerce uçuşu yerde bırakan durdurma emri, son 25 yılın en uzun süreli kalkış yasağı olarak kaydedildi. Peki, ABD’de uçuşlar neden iptal edildi? Ülke çapında kalkış yasağı ne anlama gelir? İşte eABD’de yaşanan uçuş krizinin perde arkası...

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cuma günü kalkış yapacak uçuşları durduran ve "olağanüstü durumlar ile güvenlik gerekçelerini" öne sürerek çıkardığı ülke çapındaki kalkış yasağını kaldırdı. Ülke genelinde binlerce uçuşu yerde bırakan durdurma emri, tarihe en uzun süreli kalkış yasağı olarak geçti. Ülke genelinde 10 binden fazla uçuş ertelendi, bin 700'den fazla uçuş ise iptal edildi. Peki, ABD’de uçuşlar neden iptal edildi?

ABD'DE UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Uçuş yasağı, binlerce çarpıcı iddiayı da beraberinde getirdi. Kimileri saldırı iddiasında bulunurken kimileri siber saldırıya işaretti. FAA, kalkış yasağının hava trafiği kontrol sistemlerini etkileyen bir telekomünikasyon arızasından kaynaklandığını bildirdi.ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, , yaşanan iletişim sorununun yalnızca eski ekipmanlardan kaynaklanmadığını, telekomünikasyon sisteminin de oldukça eski olduğunu belirtti.

Bir yüklenici firmanın rutin bakım çalışmalarını yürüttüğünü ve eski bakır kablolar üzerinden işleyen telekomünikasyon hatlarının fiber optik altyapıya geçirildiğine işaret eden Duffy, yaşanan sorunun yönlendirici ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın yetersizliğinden mi kaynaklandığını henüz tespit edemediklerini söyledi.

Duffy, iletişim hatlarına bir siber saldırı olup olmadığına yönelik de "Yürütülen çalışmaları izole etmeyi başardığımızda tüm sistemlerimiz yeniden devreye girdi, dolayısıyla bunun bir siber saldırı olduğuna inanmıyoruz. Söz konusu olan, günün gerekliliklerini karşılayamayan bir FAA sistemiydi." ifadelerini kullandı.

İletişim altyapısı, kontrol kuleleri gibi alanlarda sistemleri modernize etmek adına yaptıkları çalışmalara değinen Duffy, Kongre'yi en ileri teknolojiye sahip hava trafik kontrol sistemleri için harekete geçmeye çağırdı.

ABD’de uçuşlar neden iptal edildi,uçuşlar normale döndü mü? ABD’de yaşanan uçuş krizinin perde arkası

UÇUŞLAR NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Gerçekleştirilemeyen 12 bin uçuşun yaklaşık 9 bininin ticari uçuş olduğuna işaret eden Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford, uçuşların pazar günü normale döneceğini açıkladı. Bedford; "Hava yolu ortaklarımızdan aldığımız bilgilere göre, pazar günü mesai bitimine kadar uçuş programlarının tamamen normale döneceğine inanıyorlar." ifadelerini kullandı.

ÜLKE ÇAPINDA UÇUŞLARIN İPTAL EDİLMESİ NE ANLAMA GELİR?

Ülke çapında uygulanan bir kalkış yasağı, kalkış izni verilene kadar uçakların yerde kalmasını geçici olarak zorunlu kılar.

Havada olan uçaklar ise genellikle varış noktalarına devam edebilir, ancak yeni kalkışların yapılması 2'nci bir emre kadar durdurulur. Bu önlem, yetkililer güvenlik sorunlarıyla ilgilenirken başka hiçbir uçağın hava sahasına girmesini engellemeyi amaçlar.



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