Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. PFDK'nın kararlarını açıklamasıyla birlikte milli futbolcunun aldığı ceza ve Konyaspor karşılaşmasındaki durumu netleşti. Galatasaray'ın savunma hattında görev alan Abdülkerim Bardakçı'nın hangi maçlarda forma giyemeyeceği ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin süreci tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Ekim Perşembe günü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Galatasaray'ın oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezasına çarptırıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı PFDK kararlarına göre deneyimli futbolcu, 26 Ekim Pazartesi günü oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan kavga nedeniyle cezalandırıldı. Karar, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45/1-a ve 35/4. maddeleri doğrultusunda, 12. maddenin de uygulanmasıyla alındı. Derbinin bitiş düdüğünden sonra iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sırasında Abdülkerim Bardakçı ile Fenerbahçeli Archie Brown arasında fiziksel müdahaleler meydana gelmişti. Hakem Atilla Karaoğlan, olayların ardından iki futbolcuya da kırmızı kart göstermişti. Disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda Abdülkerim Bardakçı'nın cezası kesinleşirken Fenerbahçeli Archie Brown'a da 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verildi.

Abdülkerim Bardakçı kaç maç ceza aldı, Konyaspor maçında oynayacak mı?

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Abdülkerim Bardakçı, 30 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak Konyaspor ile Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinin ardından kırmızı kart gören ve PFDK tarafından iki resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan milli futbolcu, Süper Lig'in 10. haftasında takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'ın 29 Ekim Perşembe günü açıklanan Konyaspor deplasmanı kamp kadrosunda da Abdülkerim Bardakçı yer almadı. Sarı kırmızılı ekip, TÜMOSAN Konyaspor ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

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