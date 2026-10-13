Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. Yapılan duyuruda; "Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri güncellenmiştir. " denildi. Peki, AÖL kayıtları ne zamana kadar yapılabilecek? AÖL kayıtları için son gün ne zaman?

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Yayınlanan ilk takvime göre 12 Ekim'de sona ermesi beklenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi güncellendi. Henüz kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için 2'nci bir fırsat verildi. Belirtilen süre içerisinde kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Kayıt ücreti 750 TL olurken öğrencilerin katılacağı sınav türü, seçilen ders sayısı ve özel durumlarına göre belirlenecek.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme için ödenecek 750 TL, (https://odeme.meb.gov.tr) üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla yatırılabilecek. Ödemeler ayrıca Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetlerinden yapılabilecek. Kayıt işlemleri için son tarih 23 Ekim mesai bitimi olarak açıklanırken ücret ödemeleri aynı gün saat 23.59’a kadar kabul edilecek.

Açık Lise kayıt süresi uzatıldı! AÖL kayıtları için son gün ne zaman?

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026-2027

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda;

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacaktır.



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