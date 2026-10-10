Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav takvimini araştırmaya başladı. ''Açık Lise sınavları ne zaman 2026? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?'' soruları öğrencilerin gündeminde. AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihler de belli oldu.

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Açık Lise sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara katılacak öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları ve sınav türlerine göre belirlenen tarihlerde randevu almaları gerekiyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman 2026? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Lise sınavları ne zaman 2026? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2026?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları, yazılı sınav ve e-Sınav olmak üzere iki farklı uygulamayla gerçekleştirilecek. Basılı evrakla okullarda yapılacak yazılı sınav 20 Aralık 2026 Pazar günü düzenlenecek. e-Sınav uygulaması ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Açık Lise sınavları ne zaman 2026? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL E-SINAV RANDEVUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup 10 veya daha az ders seçen ve e-Sınava katılacak öğrenciler için randevu dönemi 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında olacak. Öğrencilerin randevu işlemlerini belirtilen tarihlerde Açık Öğretim Lisesinin öğrenci giriş sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Randevu almak isteyen adaylar, AÖL öğrenci giriş ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Sistemde e-Devlet ile giriş seçeneği de bulunuyor. Randevu işlemlerinin belirtilen süre içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Açık Lise sınavları ne zaman 2026? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Lise sınavlarına katılacak öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini internet üzerinden temin edebilecek. e-Sınav randevusu alan adaylar belgelerini 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek öğrenciler ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren alabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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