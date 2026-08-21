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Açıklama geldi! AÖL ek sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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Açıklama geldi! AÖL ek sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Fotoğraf Başlığı Açıklama geldi! AÖL ek sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ek sınavları kısa bir süre sonra başlayacak. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlilkte gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Yayımlanan duyuruda AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verilmişti. Peki, AÖL ek sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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Milli Eğitim Bakanlığı "Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav Duyurusu" ile sınav tarihini duyurdu. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavı, 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav için son kontrollerini yapan öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgelerini kontrol ediyor. Yapılan duyuruya göre, AÖL ek sınav giriş belgeleri online olarak paylaşılacak.

Açıklama geldi! AÖL ek sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Başlık ResmiAçıklama geldi! AÖL ek sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

e-Sınav randevusunu oluşturan öğrenciler, 21 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri > e-Sınav Randevu > Sınav Bilgilerini Yazdır" menüsünden fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek sınav sonuçları 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecektir.

Öğrenciler sınav sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecektir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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