Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyor

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? TV&#039;de ilk kez yayınlanıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi 9 Mayıs Cuma akşamı Star TV'de ekranlara geldi. Televizyonda ilk defa izleyici karşısına çıktı.

Suzanne Collins’in romanından uyarlanan film, 18 yaşındaki Snow ile 12.Bölge'den Lucy Gray Baird arasındaki çarpıcı 10. Açlık Oyunları hikayesini konu ediyor.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyor - 1. Resim

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Distopik bilimkurgu klasiği olan Açlık Oyunları evrenine yeni bir bakış sunan "Kuşların ve Yılanların Şarkısı", 17 Kasım 2023 yılında beyaz perdeye buluştu. 

Şu an ise 9 Mayıs Cuma akşamı, saat 20.00'de Star TV ekranlarında ilk kez yayınlandı. 

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyor - 2. Resim

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?             

  1. Tom Blyth
  2. Rachel Zegler
  3. Josh Andres Rivera
  4. Hunter Schafer
  5. Jason Schwartzman
  6. Peter Dinklage

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Otizmli çocuklara fiziksel şiddet! Öğretmenin tokat attığı anlar anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A 101'de indirim yağmuru başlıyor! Haftanın yıldızı raflarda - HaberlerA 101'de indirim yağmuru başlıyor! Haftanın yıldızı raflardaSustalı Ceylan final mi yapacak? Sustalı Ceylan 6. bölüm fragmanı yayınlandı - HaberlerSustalı Ceylan final mi yapacak? Sustalı Ceylan 6. bölüm fragmanı yayınlandıAile destek ödemesi bitti mi 2025 Mayıs? Aile destek ödemesi devam edecek mi? - HaberlerAile destek ödemesi bitti mi 2025 Mayıs? Aile destek ödemesi devam edecek mi?Fenerbahçe Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu! Fb-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? - HaberlerFenerbahçe Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu! Fb-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?Kızılcık Şerbeti 100.bölümde neler olacak? Ömer, Beril'in kimliğini öğrendi - HaberlerKızılcık Şerbeti 100.bölümde neler olacak? Ömer, Beril'in kimliğini öğrendiEkranların popüler dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı! Uzak Şehir sezon finali ne zaman? - HaberlerEkranların popüler dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı! Uzak Şehir sezon finali ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...