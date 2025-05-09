Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyor

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi 9 Mayıs Cuma akşamı Star TV'de ekranlara geldi. Televizyonda ilk defa izleyici karşısına çıktı.

Suzanne Collins’in romanından uyarlanan film, 18 yaşındaki Snow ile 12.Bölge'den Lucy Gray Baird arasındaki çarpıcı 10. Açlık Oyunları hikayesini konu ediyor.

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Distopik bilimkurgu klasiği olan Açlık Oyunları evrenine yeni bir bakış sunan "Kuşların ve Yılanların Şarkısı", 17 Kasım 2023 yılında beyaz perdeye buluştu.

Şu an ise 9 Mayıs Cuma akşamı, saat 20.00'de Star TV ekranlarında ilk kez yayınlandı.

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?