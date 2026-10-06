Adalet Bakanlığı 150 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilanda;"Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 150 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan alınacaktır." denildi. Peki, Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı 150 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı için başvuru şartları neler?

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Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlar ile 150 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alacağını duyurdu. Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınava başvurular 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklar.

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Adalet Bakanlığı 150 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alacak! Başvuru tarihleri ve şartları paylaşıldı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1991 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak ve öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

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